сегодня



COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT : «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»



В рамках беседы с "Off Menu With Ed Gamble And James Acaster" COREY TAYLOR поделился физическим аспектом каждого из концертов SLIPKNOT:



«Мы появились настолько е...ми, что только годы могли сбавить спесь, но мы же всё ещё на сцене, и яйца всё такие же железные, не так ли, так какого хрена-то?



Мы всё еще турим так, как будто нам по двадцать пять, потому что мы идиоты. И мы постоянно носимся по всей планете. У каждого из нас была как минимум одна операция. А мы все такие: "Да какого хрена", мы можем, и мы всё пытаемся что-то доказать, но какой в этом смысл? Я всё ещё могу дать себе пинка, ты только, ёппа, смотри!



Я этого не понимаю».













