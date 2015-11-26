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Slipknot

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29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»

21 апр 2020 : 		 Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра

16 апр 2020 : 		 Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

25 мар 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT с женой работают над проектом

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT в студии Maida Vale

10 мар 2020 : 		 SLIPKNOT получили первое золото за сингл

5 мар 2020 : 		 SLIPKNOT отменили тур по Азии

1 мар 2020 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT
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COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»



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В рамках беседы с "Off Menu With Ed Gamble And James Acaster" COREY TAYLOR поделился физическим аспектом каждого из концертов SLIPKNOT:

«Мы появились настолько е...ми, что только годы могли сбавить спесь, но мы же всё ещё на сцене, и яйца всё такие же железные, не так ли, так какого хрена-то?

Мы всё еще турим так, как будто нам по двадцать пять, потому что мы идиоты. И мы постоянно носимся по всей планете. У каждого из нас была как минимум одна операция. А мы все такие: "Да какого хрена", мы можем, и мы всё пытаемся что-то доказать, но какой в этом смысл? Я всё ещё могу дать себе пинка, ты только, ёппа, смотри!

Я этого не понимаю».

COREY TAYLOR On SLIPKNOT:





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