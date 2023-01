4 янв 2023



Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»



Shawn "Clown" Crahan в рамках недавней беседы вновь коснулся темы нереализованного материала, записанного четырьмя участниками группы в рамках работы над "All Hope Is Gone".



«Это удивительная работа. Вы никогда не услышите больше такого Corey Taylor. Музыка и слова... это одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал в своей жизни».



Далее Crahan отметил, что он хочет убедиться, что проект получит достойное внимание, а не станет половинчатым релизом.



«Мы бы не хотели, чтобы SLIPKNOT навредили "Look Outside Your Window", и мы бы не хотели, чтобы "Look Outside Your Window" стал небольшим раздражителем для SLIPKNOT. Почему? Потому что это прекрасное божественное искусство, и люди заслуживают этого. Хорошая новость заключается в том, что спустя шесть месяцев, в День дурака 2023 года, мы уходим с лейбла. Нет планов немедленно что-то выпустить, и мы об этом еще не говорили, но я предполагаю, что наверняка скоро выпустим. Больше ничего не нужно делать, все готово. Ожидание того стоит!»







