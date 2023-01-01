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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Slipknot

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|||| 4 янв 2023

Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»



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Shawn "Clown" Crahan в рамках недавней беседы вновь коснулся темы нереализованного материала, записанного четырьмя участниками группы в рамках работы над "All Hope Is Gone".

«Это удивительная работа. Вы никогда не услышите больше такого Corey Taylor. Музыка и слова... это одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал в своей жизни».

Далее Crahan отметил, что он хочет убедиться, что проект получит достойное внимание, а не станет половинчатым релизом.

«Мы бы не хотели, чтобы SLIPKNOT навредили "Look Outside Your Window", и мы бы не хотели, чтобы "Look Outside Your Window" стал небольшим раздражителем для SLIPKNOT. Почему? Потому что это прекрасное божественное искусство, и люди заслуживают этого. Хорошая новость заключается в том, что спустя шесть месяцев, в День дурака 2023 года, мы уходим с лейбла. Нет планов немедленно что-то выпустить, и мы об этом еще не говорили, но я предполагаю, что наверняка скоро выпустим. Больше ничего не нужно делать, все готово. Ожидание того стоит!»




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