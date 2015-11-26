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Барабанщик SLIPKNOT — о смерти бывшего ударника



Jay Weinberg в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как на него повлияла смерть бывшего барабанщика группы:



«Я полагаю, что трагическая кончина Джои, конечно, затронула всех нас. И я никогда не хотел бы говорить за моих старших братьев, которые начинали эту группу вместе с Джои, но, вне всякого сомнения, это было тяжело. И я думаю, для меня способ сохранить наследие Джои, наследие Пола — это просто полностью посвятить себя духу и идее этой группы. Они живут в этой музыке, вне всякого сомнения. Так что для меня это самая настоящая дань уважения, которую мы можем выразить как коллектив их памяти, их искусству, их музыке, тому, что они внесли в этот мир, что оказало и будет оказывать на него неизгладимое влияние — это просто всецело посвятить себя этой музыке. Для меня это самый проверенный и верный способ почтить память павших».







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