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Slipknot

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COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»



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12 августа Corey Taylor принял участие в радиошоу SiriusXM "Trunk Nation Virtual Invasion", где его спросили, когда для него придёт время покинуть SLIPKNOT по причине физического истощения, неизбежного после многолетнего творчества в составе группы, на что он ответил:

«Хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю, потому что действительно стараюсь поддерживать хорошее здоровье, оставаться трезвым.

Я по-прежнему увлечён экстремальной музыкой так же сильно, как и раньше. Эта сторона моей натуры всегда оставалась неизменной. Не бывает достаточно тяжело, не бывает достаточно безумно. Иногда группе приходится меня утихомиривать, когда дело касается сочинения песен (смеётся).

Я не знаю. Я всегда говорил, что в тот момент, когда я начну заниматься этим не по причине абсолютной страсти, как только это изменится, — я буду знать. Вот вам честный ответ, почему я всегда следовал своим интересам и увлечениям, никогда не позволял себе что-то делать ради денег, ради дешёвой славы и популярности – никогда! Не то чтобы я гордился этим, просто такой я человек.

Но, безусловно, достигнув возраста, когда этот выбор начнёт обретать все больше смысла, наверное что-то внутри меня заставит притормозить и подумать: "Нет, нет, это уже не ты. Ты не этого хочешь. Тебе нужно уйти". И, полагаю, к тому времени я сумею достигнуть достаточно, чтобы быть довольным. Это не означает, что я перестану сочинять музыку совсем, только определённую её разновидность. Думаю, я наберусь честности и, надеюсь, смелости, чтобы сделать это, потому что иногда становится страшно».

В мае 2019 года Taylor перенёс операцию на обоих коленях и вовремя восстановился для участия вместе со SLIPKNOT в телешоу "Jimmy Kimmel Live". Через два дня после этого он отыграл сольный концерт в Garden Grove, Калифорния. В следующем месяце SLIPKNOT дали первый за два с половиной года концерт на Rockfest в Финляндии.

Corey рассказал:

«Откровенно говоря, после операции на коленях мне было тяжело. Просто отправиться в путь было тяжело. Я думал: "О, всё будет нормально". Но когда я добрался до места, понял: "Это была плохая идея" (смеётся). А ведь хирурги всего лишь соскоблили рубцовую ткань – они не затронули глубокие ткани.

Так что да — если я почувствую себя излишне поломанным, то повешу маску на гвоздь».

COREY TAYLOR Says He Will Know When It



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Crane76


24 авг 2020, 15:35		12 лет назад

Flaming


24 авг 2020, 15:38		Да ему всего 46.
И по моему даже не пьет.
Некоторые из нас еще и не доживут до прикрытия.

alec.koff


24 авг 2020, 16:24		"Иногда группе приходится меня утихомиривать"
Поправочка - не группе, а продюсеру и менеджерам лейбла.
"если я почувствую себя излишне поломанным, то повешу маску на гвоздь"
Поправочка - не "я", а продюсер и менеджеры лейбла. А так как им это крайне невыгодно, то это случится через примерно никогда

BlackHat


24 авг 2020, 17:25		18 лет назад

Sw0Rn


24 авг 2020, 19:36		Для меня группа всегда была чисто коммерческой) не понимаю нафига рассуждать о том когда она должна была прикрыться

Kliops144


24 авг 2020, 21:56		18 лет назад (2)


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