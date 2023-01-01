Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
*KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Кл... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
*Поставь логотип SLAYER на любимое мясо 13
*Drum-cam от SEPULTURA 12
*ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



29 авг 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT о сотрудничестве с MixWave

19 авг 2023 : 		 Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году?

17 авг 2023 : 		 JAY WEINBERG о первом выступлении в SLIPKNOT

16 авг 2023 : 		 ANDERS COLSEFNI открыт для работы с SLIPKNOT

14 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Для меня SLIPKNOT — это состояние души»

14 июл 2023 : 		 JIM ROOT сначала отказался присоединиться к SLIPKNOT

11 июл 2023 : 		 Басист SLIPKNOT: «А может, и альбом сделаем»

30 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 июн 2023 : 		 Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле

22 июн 2023 : 		 SLIPKNOT планируют отметить юбилей дебютного альбома

21 июн 2023 : 		 Бывший вокалист SLIPKNOT: «Именно с Corey я дружу больше остальных»

19 июн 2023 : 		 Clown опять выбыл

17 июн 2023 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT собрался в тур

16 июн 2023 : 		 CLOWN выступил со SLIPKNOT

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

14 июн 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»

9 июн 2023 : 		 Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания

8 июн 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT расстались с клавишником

8 июн 2023 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN не поедет в тур SLIPKNOT

7 июн 2023 : 		 Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист

4 июн 2023 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»

22 май 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»

20 май 2023 : 		 SLIPKNOT могут снизить туровую активность

12 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик SLIPKNOT о сотрудничестве с MixWave



zoom
Недавно компания MixWave выпустила библиотеку барабанов Jay'я Weinberg'а, которую она назвала «всеобъемлющим и динамичным виртуальным инструментом, точно отражающим» барабанщика SLIPKNOT «во всех аспектах его творческого мира». В интервью The Downbeat Podcast он рассказал о том, как родилось это сотрудничество:

«Для меня это своего рода моё воспитание и знание того, каково это — быть рядом со стандартом E STREET BAND, а затем ты фокусируешься на этом типе музыки, и мне кажется, что для меня существует стандарт SLIPKNOT. И так было всегда, и так будет, и мне пришлось очень быстро привыкнуть к этому и запрыгнуть в этот движущийся грузовой состав того, что от нас ожидают. Мы не соглашаемся ни на что меньшее, чем наш стандарт. А стандарт — это ни камня на камне, ни единого варианта — всё, без разбора.

Работа в SLIPKNOT невероятно изматывает, потому что мы очень сильно ориентированы на детали, и это касается всего. Вот почему у нас всё так долго тянется, потому что мы сами такие. И я понял это, начав играть с этими ребятами, когда они стали грузовым поездом, на который я запрыгиваю, и мне пришлось узнать, насколько они безумно целеустремлённы и обдуманно подходят ко всем своим решениям. И это передалось и мне, и я понял, что именно так я хочу подходить к тому, чем занимаюсь. Так что всё, что стоит делать, стоит делать с полной отдачей. И не говоря уже о том, что это потрясающая возможность. Я так благодарен за возможность, что кто-то захотел сделать это со мной. Я не собираюсь принимать это как само собой разумеющееся. Тот факт, что MixWave обратились ко мне с предложением поработать в этом направлении, обязывает меня не только появиться и постараться сделать хорошую работу, но и, как мне кажется, перестараться до такой степени, чтобы это было просто — именно так я люблю подходить к делу».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 150

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом