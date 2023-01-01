сегодня



Барабанщик SLIPKNOT о сотрудничестве с MixWave



Недавно компания MixWave выпустила библиотеку барабанов Jay'я Weinberg'а, которую она назвала «всеобъемлющим и динамичным виртуальным инструментом, точно отражающим» барабанщика SLIPKNOT «во всех аспектах его творческого мира». В интервью The Downbeat Podcast он рассказал о том, как родилось это сотрудничество:



«Для меня это своего рода моё воспитание и знание того, каково это — быть рядом со стандартом E STREET BAND, а затем ты фокусируешься на этом типе музыки, и мне кажется, что для меня существует стандарт SLIPKNOT. И так было всегда, и так будет, и мне пришлось очень быстро привыкнуть к этому и запрыгнуть в этот движущийся грузовой состав того, что от нас ожидают. Мы не соглашаемся ни на что меньшее, чем наш стандарт. А стандарт — это ни камня на камне, ни единого варианта — всё, без разбора.



Работа в SLIPKNOT невероятно изматывает, потому что мы очень сильно ориентированы на детали, и это касается всего. Вот почему у нас всё так долго тянется, потому что мы сами такие. И я понял это, начав играть с этими ребятами, когда они стали грузовым поездом, на который я запрыгиваю, и мне пришлось узнать, насколько они безумно целеустремлённы и обдуманно подходят ко всем своим решениям. И это передалось и мне, и я понял, что именно так я хочу подходить к тому, чем занимаюсь. Так что всё, что стоит делать, стоит делать с полной отдачей. И не говоря уже о том, что это потрясающая возможность. Я так благодарен за возможность, что кто-то захотел сделать это со мной. Я не собираюсь принимать это как само собой разумеющееся. Тот факт, что MixWave обратились ко мне с предложением поработать в этом направлении, обязывает меня не только появиться и постараться сделать хорошую работу, но и, как мне кажется, перестараться до такой степени, чтобы это было просто — именно так я люблю подходить к делу».







+0 -0



просмотров: 150

