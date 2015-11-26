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Slipknot

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20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»

21 апр 2020 : 		 Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра

16 апр 2020 : 		 Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

25 мар 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT с женой работают над проектом

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT в студии Maida Vale
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|||| сегодня

Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»



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В рамках беседы с вокалистом SLIPKNOT Corey Taylor'ом его попросили поделиться опытом из туровой жизни и рассказать, каково это быть в одной обойме «с ушлёпками-хэдами»:

«Да хреновасто. Постоянно в лицо тычут часами. Вот почему Clown их разбивает — именно поэтому. Когда мы только начинали (намекая на тур с COAL CHAMBER и MACHINE HEAD в 1999), они ставили часы прямо перед сценой, даже несмотря на то, что три четверти зала приходило на нас. Они пихали эти долбаные часы и давали нам понять: "Ты тут не главный". И, если честно, это подстегнуло нас к тому, чтобы быть хэдлайнерами. Нас заставили. По-настоящему. Мы такие: "Правда, что ли? Ну ладно, посмотрим как всё выйдет". И в итоге все эти группы теперь играют перед нами».

SLIPKNOT



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

alec.koff


20 окт 2020, 10:20		ну теперь его то менеджеры перед разогревающими группами часами не трясут, ага. Мечта раба сбылась - он стал рабовладельцем

Svarg_1349


20 окт 2020, 12:43		COB рассказывали, что по Европе они очень пиздато турили со Slipknot.


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