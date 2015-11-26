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Вокалист SLIPKNOT : «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»



В рамках беседы с вокалистом SLIPKNOT Corey Taylor'ом его попросили поделиться опытом из туровой жизни и рассказать, каково это быть в одной обойме «с ушлёпками-хэдами»:



«Да хреновасто. Постоянно в лицо тычут часами. Вот почему Clown их разбивает — именно поэтому. Когда мы только начинали (намекая на тур с COAL CHAMBER и MACHINE HEAD в 1999), они ставили часы прямо перед сценой, даже несмотря на то, что три четверти зала приходило на нас. Они пихали эти долбаные часы и давали нам понять: "Ты тут не главный". И, если честно, это подстегнуло нас к тому, чтобы быть хэдлайнерами. Нас заставили. По-настоящему. Мы такие: "Правда, что ли? Ну ладно, посмотрим как всё выйдет". И в итоге все эти группы теперь играют перед нами».







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