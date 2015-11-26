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Slipknot

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28 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти бывшего ударника SLIPKNOT

28 июл 2021 : 		 Участники SLIPKNOT о смерти бывшего барабанщика

27 июл 2021 : 		 Умер бывший барабанщик SLIPKNOT

25 июл 2021 : 		 Басист SLIPKNOT: «GUNS N'ROSES проложили мне дорогу в металл»

28 июн 2021 : 		 SLIPKNOT думают о виниловом бокс-сете

18 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

16 июн 2021 : 		 Ещё один трек от перкуссиониста SLIPKNOT

15 июн 2021 : 		 SLIPKNOT перенесли тур на год

14 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

10 июн 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT надеется, что новый альбом будет готов к концу июля

5 июн 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Да мне плевать на ЗСРнР!

3 июн 2021 : 		 SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE

1 июн 2021 : 		 У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»

24 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Я никогда не слышал такого Corey»

23 май 2021 : 		 (В)дуй клоуну!

19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»
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Музыканты о смерти бывшего ударника SLIPKNOT



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METALLICA, ANTHRAX, FEAR FACTORY, KREATOR, ALL THAT REMAINS, TRIVIUM и другие группы отреагировали на известие о смерти бывшего барабанщика SLIPKNOT Джои Джордисона.

Rockers React To JOEY JORDISON






































































We may have had our differences. I tried to reach out recently to no avail. I hope you can rest peacefully. Thanks for...

Posted by Kyle Konkiel on Tuesday, July 27, 2021











































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