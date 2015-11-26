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*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 51
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 39
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 24
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Slipknot

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25 янв 2019 : 		 SID WILSON в хорроре

18 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR не против записи альбома в стиле Dark Jazz

9 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR исполнил акустическую версию песни SLIPKNOT

3 дек 2018 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Передайте вокалисту MAROON 5, что он просто тупица»

28 ноя 2018 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о концепции нового альбома

21 ноя 2018 : 		 CLOWN: «Нереализованный материал с записи "All Hope Is Gone" может увидеть свет»

13 ноя 2018 : 		 Переиздание SLIPKNOT выйдет в декабре

11 ноя 2018 : 		 SLIPKNOT побили собственный рекорд

11 ноя 2018 : 		 JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT»

1 ноя 2018 : 		 Новое видео SLIPKNOT

25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

19 окт 2018 : 		 COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы

16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м

5 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT

20 фев 2018 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS

16 фев 2018 : 		 COREY TAYLOR о новой музыке SLIPKNOT

26 янв 2018 : 		 Семья басиста SLIPKNOT получила заключение по делу о передозировке

15 янв 2018 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

19 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

12 дек 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT выпускает акустический диск

2 ноя 2017 : 		 У SLIPKNOT есть «семь — восемь новых песен»

20 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT
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SID WILSON в хорроре



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SID WILSON из SLIPKNOT, также известный как DJ Starscream, сыграл главную роль в хорроре/комедии "The Midnight Snack". Для своей роли ему потребовалось пройти массу перевоплощений — закулисные съёмки как раз и рассказывают об этом. Кроме того, доступен также пилотный эпизод, получивший название "Oh Yeah!".



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