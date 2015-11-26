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SID WILSON в хорроре



SID WILSON из SLIPKNOT, также известный как DJ Starscream, сыграл главную роль в хорроре/комедии "The Midnight Snack". Для своей роли ему потребовалось пройти массу перевоплощений — закулисные съёмки как раз и рассказывают об этом. Кроме того, доступен также пилотный эпизод, получивший название "Oh Yeah!".























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