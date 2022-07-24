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Вокалист SLIPKNOT: «Устал я от идиотизма»



Corey Taylor рассказал о том, что послужило вдохновением для нового сингла SLIPKNOT "The Dying Song (Time To Sing)":



«Для меня это лишь возмущение и отсутствие наказания. В последние несколько лет стало очень модно обижаться и возмущаться по любому поводу, но при этом ничего не происходит — особенно в моей стране, что просто чертовски смешно. Такое ощущение, что всё перевернулось, и чем больше люди злятся, тем больше те, на кого они злятся, просто удваивают свою злость. Вместо того, чтобы быть причиной и следствием, или преступлением и наказанием, теперь это просто: "Да пошли вы. Нам всё равно".



Я не могу сказать, является ли это реакцией из-за почти нигилистической изоляции самих культур, где ни одна из сторон не признаёт ни одной из хороших сторон друг друга — они просто зациклены на том дерьме, которое они считают провокационным. И это похоже на то, как будто люди звонят в колокол конца света. А ты сидишь и говоришь: "Ну, было весело. Всё, убирайте за собой мусор, когда уходите, и увидимся в аду!" Вот в чём смысл этой песни. Это всё из серии: "Если мы не разберёмся, то увидимся, когда упадёт тот самый метеорит"».



На вопрос, считает ли он, что всё это выглядит крайне безнадёжно, Corey ответил:



«Я думаю, что если бы я был моложе, то верил бы во что-то вроде надежды. У меня был бы такой оптимизм [смеётся], но я видел волны этого дерьма в течение 30 лет, и я совсем не в восторге. Печально, что для того, чтобы что-то изменилось, нужна настоящая трагедия, потому что мы не инициативный вид. Мы скорее закроем дверь, когда дом уже горит. На данный момент я просто привык к этому.



Я по-прежнему поддерживаю и верю во все дела, которыми я страстно увлечён, но в то же время я понял, что люди не изменятся — и я больше не пытаюсь изменить людей. Это напрасные усилия, и они отнимают время у людей, о которых я реально забочусь. Пока я не увижу настоящего дерьма, меня это больше не будет волновать. Это всё из серии: "Если вы, ублюдки, хотите убивать друг друга, — вперёд. Я просто отойду в сторонку и не буду находиться на линии огня", потому что я устал от этого идиотизма. Я могу смотреть на тупое дерьмо только до поры до времени. Так что да, это я по сути хочу сказать: "Давайте, просто выбейте друг из друга всю херню и посмотрим, что будет дальше"».







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