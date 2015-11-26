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Slipknot

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22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

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15 янв 2018 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

19 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

12 дек 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT выпускает акустический диск

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20 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT

18 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT
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COREY TAYLOR не против записи альбома в стиле Dark Jazz



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Во время разговора с "Chaotic Radio" у вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a спросили, не рассматривал ли он варианта, как и другие рокеры, сделать что-то в стиле кантри:

«Нет! Даже несмотря на то, что я из Айовы — да нет, чёрт подери, точно нет! И это вовсе не потому, что я не могу написать материал в таком духе. Мне более интересно более авторский материал, типа SQUEEZE или чего-то подобного. Или — и я правда думал о том, чтобы сделать что-то в таком духе — собрать квартет или квинтет и замутить джазовый альбом, этакий мрачный джаз и записать всё вживую. И не на сраную продажу. Просто для моей собственной долбаной личной коллекции... Потому что я люблю джаз. И многие люди об этом даже и не подозревают — я слушаю много джаза 40-х, 50-х. И тут есть что-то... Очень цепляющий материал, например, который делала Билли Холидей; то, что в поздние годы сделал Чарли Паркер, когда уже сильно сдавал — вот что-то такое мне близко. И я бы сделал, конечно же, джазовые версии своих песен, это бы мне хотелось попробовать. Возможно, "Prosthetics" — думаю, вышло бы очень круто. Ну и потом "Bother" — у меня есть очень классная джазовая версия, которая могла бы прозвучать очень здорово!»

Corey добавил, что он и так сочиняет материал, который можно отнести к кантри:

«Если честно, время от времени я и так пишу что-то подобное. "St. Marie" с "Hydrograd" — отбраковка того, что я когда-то делал, с достаточно сильным духом кантри. Но это калифорнийский кантри, не гнусавый. Так что это как раз круто. Это как раз из того, что похоже на шесть-семь аккордов».



COREY TAYLOR Wants To Record






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