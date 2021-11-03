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Slipknot

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Фанаты зажгли на концерте SLIPKNOT



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Пожарная служба Феникса начала расследование по факту разведения костра в мош-пите на концерте SLIPKNOT в городе 2 ноября.

Группа выступала в Ak-Chin Pavilion в рамках SLIPKNOT "Knotfest Roadshow", когда посетители подожгли стопку стульев на газоне — эта сцена попала в различные сообщения в социальных сетях от фанатов, посетивших концерт. В результате выступление SLIPKNOT было остановлено примерно на 30 минут, чтобы пожарные смогли потушить пожар. По сообщениям, из-за задержки SLIPKNOT были вынуждены исключить из своего выступления песни "Duality" и "Spit It Out".

Несколькими минутами ранее толпа спела "Happy Birthday" гитаристу Mick'y Thomson'y, которому в среду исполнилось 48 лет, прежде чем SLIPKNOT начали "All Out Life".

Представитель пожарной службы Феникса сообщил Arizona Republic, что 40-я бригада «прибыла в расположение проведения концерта и обнаружила большой пожар... Возможно, начатый зрителями на мероприятии».

Моторная бригада организовала подачу воды, протянув рукава от машины «для агрессивной борьбы с огнём», — сообщил представитель.

«Пожар был тщательно потушен без распространения на основное строение, в результате инцидента никто не пострадал. Точная причина пожара в настоящее время расследуется»

Phoenix Fire Department Launches Investigation Into Cause Of SLIPKNOT Concert Fire












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