сегодня



Фанаты зажгли на концерте SLIPKNOT



Пожарная служба Феникса начала расследование по факту разведения костра в мош-пите на концерте SLIPKNOT в городе 2 ноября.



Группа выступала в Ak-Chin Pavilion в рамках SLIPKNOT "Knotfest Roadshow", когда посетители подожгли стопку стульев на газоне — эта сцена попала в различные сообщения в социальных сетях от фанатов, посетивших концерт. В результате выступление SLIPKNOT было остановлено примерно на 30 минут, чтобы пожарные смогли потушить пожар. По сообщениям, из-за задержки SLIPKNOT были вынуждены исключить из своего выступления песни "Duality" и "Spit It Out".



Несколькими минутами ранее толпа спела "Happy Birthday" гитаристу Mick'y Thomson'y, которому в среду исполнилось 48 лет, прежде чем SLIPKNOT начали "All Out Life".



Представитель пожарной службы Феникса сообщил Arizona Republic, что 40-я бригада «прибыла в расположение проведения концерта и обнаружила большой пожар... Возможно, начатый зрителями на мероприятии».



Моторная бригада организовала подачу воды, протянув рукава от машины «для агрессивной борьбы с огнём», — сообщил представитель.



«Пожар был тщательно потушен без распространения на основное строение, в результате инцидента никто не пострадал. Точная причина пожара в настоящее время расследуется»





Arizona is fucking wild @slipknot pic.twitter.com/HF9DBURbH1 — AZ (@chooseazbrews) November 3, 2021





















+3 -0



просмотров: 578