Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 51
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 24
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!» 20
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

11 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»

3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

10 янв 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году

22 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»

14 дек 2021 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

12 дек 2021 : 		 SLIPKNOT анонсировали KNOTFEST GERMANY

12 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT нахваливает новую маску

24 ноя 2021 : 		 KNOTFEST JAPAN вновь перенесен

22 ноя 2021 : 		 Перкуссионист — SLIPKNOT о восстановлении после травмы

18 ноя 2021 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о смерти бывшего ударника

8 ноя 2021 : 		 Фанаты зажгли на концерте SLIPKNOT

7 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

5 ноя 2021 : 		 Новая песня SLIPKNOT

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT выпустят сингл осенью

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT намекают

2 ноя 2021 : 		 COREY TAYLOR обещает сюрпризы на шоу SLIPKNOT

25 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новых правилах в туре SLIPKNOT

23 окт 2021 : 		 SLIPKNOT проведут стрим

18 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

17 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

5 окт 2021 : 		 SLIPKNOT получили золото

2 окт 2021 : 		 SLIPKNOT почтили память бывших участников

29 сен 2021 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 сен 2021 : 		 SLIPKNOT пригласили NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON и ARCH ENEMY на KNOTFEST FINLAND

28 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о смерти бывшего барабанщика
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео SLIPKNOT



zoom
"The Chapeltown Rag", новое концертное видео группы SLIPKNOT, доступно для просмотра ниже.

SLIPKNOT Shares Official Performance Video For





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 377

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом