сегодня



SLIPKNOT выпустят сингл осенью



SLIPKNOT выпустят новый сингл, "The Chapeltown Rag", пятого ноября. Продюсером материала был Joe Baressi, ранее работавший с AVENGED SEVENFOLD, QUEENS OF THE STONE AGE, CHEVELLE и другими.







