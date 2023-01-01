сегодня



Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»



В рамках недавней беседы с "The Power Hour" вокалист SLIPKNOT Corey Taylor ответил на вопрос о том, какие серьёзные неурядицы случились с командой в начале их карьеры:



«Когда у нас появилась отличная идея взять с собой пиротехнику, так как мы просто начали сходить с ума от неё, мы наняли чувака, который, как выяснилось, не имел лицензии на её установку и использование. И вот он всё это установил. Он сам упаковал всё это в кузове грузовика, в котором температура была около 50 градусов. Он также установил заряды на расстоянии плевка от зрителей, что запрещено законом; всё это должно быть на расстоянии 7,5 метров. А ещё он установил драконов, которых мы использовали — огонь — прямо перед колонками. И вот однажды вечером мы оглядываемся, а драконы взорвались. Они подожгли всю систему. И огонь находится прямо рядом с баком, в котором хранилось всё топливо. И мы видим всё это. Мы вдвоём с [бывшим перкуссионистом SLIPKNOT Chris'ом] Fehn'ом подбежали и начали бить по нему полотенцами, пытаясь потушить всё, пока он не взорвался и не убил нас всех. И по сей день, каждый раз, когда они взрываются, это пугает меня до смерти».







+1 -0



просмотров: 444

