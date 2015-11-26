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Видео полного выступления SLIPKNOT



Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось десятого октября в PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Unsainted 0:50



02. Disasterpiece 4:36



03. Nero Forte 11:09



04. Before I Forget 16:07



05. The Heretic Anthem 20:24



06. Psychosocial 23:54



07. The Devil In I 28:20



08. Solway Firth 34:20



09. Wait And Bleed 39:32



10. Vermilion 42:03



11. All Out Life 47:15



12. Duality 52:47



13. Spit It Out 56:56



Encore:



14. People=Shit 1:02:58



15. (sic) 1:06:27



16. Surfacing 1:11:00







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