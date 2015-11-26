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Slipknot

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17 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

5 окт 2021 : 		 SLIPKNOT получили золото

2 окт 2021 : 		 SLIPKNOT почтили память бывших участников

29 сен 2021 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 сен 2021 : 		 SLIPKNOT пригласили NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON и ARCH ENEMY на KNOTFEST FINLAND

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6 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT представил новую маску

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15 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Буду продолжать носить маску!»

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1 авг 2021 : 		 SLIPKNOT о бывшем барабанщике

28 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти бывшего ударника SLIPKNOT

28 июл 2021 : 		 Участники SLIPKNOT о смерти бывшего барабанщика

27 июл 2021 : 		 Умер бывший барабанщик SLIPKNOT

25 июл 2021 : 		 Басист SLIPKNOT: «GUNS N'ROSES проложили мне дорогу в металл»

28 июн 2021 : 		 SLIPKNOT думают о виниловом бокс-сете

18 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

16 июн 2021 : 		 Ещё один трек от перкуссиониста SLIPKNOT

15 июн 2021 : 		 SLIPKNOT перенесли тур на год

14 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

10 июн 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT надеется, что новый альбом будет готов к концу июля

5 июн 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Да мне плевать на ЗСРнР!

3 июн 2021 : 		 SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE
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Видео полного выступления SLIPKNOT



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Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось десятого октября в PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Unsainted 0:50

02. Disasterpiece 4:36

03. Nero Forte 11:09

04. Before I Forget 16:07

05. The Heretic Anthem 20:24

06. Psychosocial 23:54

07. The Devil In I 28:20

08. Solway Firth 34:20

09. Wait And Bleed 39:32

10. Vermilion 42:03

11. All Out Life 47:15

12. Duality 52:47

13. Spit It Out 56:56

Encore:

14. People=Shit 1:02:58

15. (sic) 1:06:27

16. Surfacing 1:11:00

Watch SLIPKNOT





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