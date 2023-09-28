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*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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Slipknot

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Вокалист SLIPKNOT об актуальности группы



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В рамках интервью для CBC Radio One у Corey Taylor'a спросили, почему SLIPKNOT смогли так долго протянуть, на что он ответил:

«Я думаю, это связано с несколькими разными факторами. Я полагаю, что дело в том, что у всех нас по-прежнему есть порох в пороховницах, чтобы создавать музыку, выходить на сцену и продвигать её в массы. Хотя, конечно, с возрастом и травмами это немного замедлилось, но желание творить осталось. Дело ещё и в том, что мы все являемся поклонниками творчества друг друга, игры, исполнения. Нам нравится музыка, которую мы создаём вместе, и многое ещё не сделано. В музыкальном плане есть ещё много интересного, к чему мы могли бы ещё прикоснуться.

Я уверен, что мы понимаем, что это еще нё конец, скажем так. По-моему, все согласны с тем, что мы осознаём, что мы ещё не закончили. И, возможно, когда придёт время, мы все посмотрим друг на друга и скажем: "Знаете что? Я думаю, мы сделали всё возможное. Мы достигли того, чего должны были достичь", — вот тогда мы отложим инструменты и уйдём на покой. Нам очень повезло, что мы можем этим заниматься. Нам до сих везёт, что у нас есть такая аудитория. Мы уловили нечто такое, что очень редко происходит в современном мире. И очень редко группам нашего возраста и нашего жанра удаётся оставаться современными и актуальными. Поэтому я не знаю, есть ли у меня ответ на этот вопрос. Я знаю только то, что мы стараемся использовать все преимущества по максимуму, потому что на самом деле нет никакой дорожной карты для такого развития событий — кроме, может быть, небольшого количества других групп, к примеру, METALLICA. В остальном для нас нет никакой схемы, которой мы могли бы следовать. Мы просто срезаем путь по мере того, как двигаемся вперёд!»




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28 сен 2023
G
GlowoErzum
"Долго протянули" Rolling Stones, AC/DC и Kiss. А Слипы вполне могут развалиться одним днём (примерно как Кори закончил историю Stone Sour).
28 сен 2023
father
GlowoErzum, если бы их не сдерживали доходы, которые получают они и люди, которые на них работают, то Slipknot бы уже точно распались
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