сегодня



Новая песня SLIPKNOT



"Yen", новая песня группы SLIPKNOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The End, So Far", выход которого запланирован на 30 сентября на Roadrunner.







