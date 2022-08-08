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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
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*

Slipknot

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8 авг 2022 : 		 Новая песня SLIPKNOT

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31 июл 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

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23 июл 2022 : 		 GRIFFIN TAYLOR присоединился на сцене к SLIPKNOT

22 июл 2022 : 		 SLIPKNOT открыли европейский тур

21 июл 2022 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 июл 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

6 июл 2022 : 		 Фанатка бросила исподнее в вокалиста SLIPKNOT

16 июн 2022 : 		 POV от SLIPKNOT

3 июн 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"

7 апр 2022 : 		 SID WILSON: «Альбом SLIPKNOT готов»

4 апр 2022 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

18 мар 2022 : 		 SLIPKNOT открыли тур

18 мар 2022 : 		 Имя участника SLIPKNOT TORTILLA MAN раскрыто!

11 мар 2022 : 		 SLIPKNOT в процессе сведения

7 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новой маске

3 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мне было сложно примириться со смертью Джоуи»

20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

11 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»

3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

10 янв 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году

22 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»

14 дек 2021 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

12 дек 2021 : 		 SLIPKNOT анонсировали KNOTFEST GERMANY
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Новая песня SLIPKNOT



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"Yen", новая песня группы SLIPKNOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The End, So Far", выход которого запланирован на 30 сентября на Roadrunner.




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8 авг 2022
m
marquee
Ну это уже песенка получше чем первые синглы. Но качество материала очень скудное!
8 авг 2022
R
R0ck_N_R0lla
требую песню Triss, а иначе идут они нахуй

просмотров: 880

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