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Slipknot

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SLIPKNOT расстались с барабанщиком



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SLIPKNOT опубликовали следующее сообщение:

«Мы хотели бы поблагодарить Jay Weinberg за его преданность и страстное желание работать в течение последних десяти лет. Никто и никогда не сможет заменить оригинальное звучание, стиль и энергию Джоуи Джордисона, но Jay с честью выполнил часть работы Джоуи и внес свой вклад в создание трех последних альбомов, и мы, группа, и поклонники очень ценим это. Но, как и прежде, SLIPKNOT намерены развиваться. Группа решила принять творческое решение и расстаться с Jay. Мы желаем Jay всего наилучшего и с большим оптимизмом смотрим в будущее».

Последним выступлением с группой для Jay стал концерт в Мексике, третьего ноября.






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6 ноя 2023
Kliops144
И почему я не удивлен?
6 ноя 2023
Red One
ШТООООООО.
На второй круг зашли, семейники
6 ноя 2023
A
Arvelos
Лол, такое чувство, будто из этой группы все поуходили за последние годы

просмотров: 294

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