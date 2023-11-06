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SLIPKNOT расстались с барабанщиком



SLIPKNOT опубликовали следующее сообщение:



«Мы хотели бы поблагодарить Jay Weinberg за его преданность и страстное желание работать в течение последних десяти лет. Никто и никогда не сможет заменить оригинальное звучание, стиль и энергию Джоуи Джордисона, но Jay с честью выполнил часть работы Джоуи и внес свой вклад в создание трех последних альбомов, и мы, группа, и поклонники очень ценим это. Но, как и прежде, SLIPKNOT намерены развиваться. Группа решила принять творческое решение и расстаться с Jay. Мы желаем Jay всего наилучшего и с большим оптимизмом смотрим в будущее».



Последним выступлением с группой для Jay стал концерт в Мексике, третьего ноября.











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