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Slipknot

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|||| 26 окт 2023

Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!»



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Corey Taylor в недавнем интервью подкасту FeedbackDef признался, что группа зарабатывает совсем не так много, как об этом думают:

«Честно говоря, в некотором смысле мы не зарабатываем много денег. То есть, конечно, мы зарабатываем достаточно, чтобы жить, и мы можем жить комфортно, но нам никогда не предлагали крупных сделок. Нас в группе много, и есть команда, которой мы должны платить. Есть продакшн, за который мы должны платить. За всё нужно платить. Так что в конечном итоге нам платят примерно столько, сколько мы стоим. Мы никогда и близко не имели дело с большими зарплатами, которые получают спортсмены, актёры — вся эта дрянь. Так что, как ни странно, мы — с поправкой на инфляцию — относимся к верхнему слою среднего класса. Мы не отличаемся расточительством. Мы не богаты ни в каком смысле, но нам хватает. Я могу позаботиться о своей семье. Образование у них хорошее. У меня есть страховка для всех моих детей. Вот, собственно, и всё».

Рассуждая о том, почему, по его мнению, SLIPKNOT не удалось заработать огромные деньги, несмотря на то, что они являются одной из популярнейших металлических групп в мире, Corey сказал:

«Может быть, дело в том, что мы несколько реакционны. Может быть, дело в том, что мы не подходим для массовой аудитории. Мы привлекательны для нашего жанра и для людей, находящихся несколько за его пределами, но не более того. Мы нравимся многим из них, так что дела у нас идут неплохо, но мы никогда не увидим грёбаных денег Тейлор Свифт и тому подобных людей. Так что заблуждение о том, что все рок-звёзды только и делают, что купаются в деньгах, — это неправда. Есть причина, по которой мы должны гастролировать как можно больше, потому что только так мы можем реально оплачивать наши долбаные счета».




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КомментарииСкрыть/показать 23 )

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26 окт 2023
ElectricRetard
Ну если сравнивать с тем средним классом что на бумаге средний, то может и да)
26 окт 2023
M
Mateas89
В США верхний средний класс - это вполне себе зажиточные люди. Да, не миллиардеры, но и не среднестатистические семьи. Думаю, что у каждого по 10-15 лямов на счету стабильно найдется.
Like!2
26 окт 2023
G
GlowoErzum
Их самая большая ошибка - подписание контракта, который почти не даёт дохода с продаж альбомов. Потому что, как выяснилось далее, онлайн прослушивание приравнивается к продаже (по какой то мутной формуле, но тем не менее).
27 окт 2023
WahrandPhain
GlowoErzum, а Стив Альбини давно предупреждал всех об этом, что мажор лейблы на хую всех вертят и имеют группы, наебывая дурачков. Но нет, все также прутся в Сентури медии и Напалм рекордсы, продают свою жёпку за гроши, а потом ноют. Сейчас нет никакой проблемы вести дела самому, интернет давно всех уравнял, как Кольт в свое время.
26 окт 2023
L
LU---
несмотря на то, что они являются одной из популярнейших металлических групп в мире
Что за Хуета?
Это клишированная Дрисня популярна???????
фу бля
Like!1  Dislike!6
26 окт 2023
G
GlowoErzum
LU---, до сих пор выезжают на старых хитах. Типа Before I Forget и Psychosocial.
  Dislike!3
27 окт 2023
ElectricRetard
GlowoErzum, ага, а Металлика выезжает на Fuel и Frantic)
Like!5
27 окт 2023
D
DasMan
GlowoErzum, вообще их последние альбомы пользуются популярностью, да и получают довольно неплохую критику (за пределами Дарксайда, конечно).
27 окт 2023
gravitgroove
LU---, примерно... как.... твои любимые.... Доккен.... в 80е, и как Dokken...которые по сути клоны Def Leppard... 8====((э.... Slipknot являются частью определенного.... движения.... и имеют признаки.... культовых альбомов, вышедших до их второй.......(считай первой на мажор лейбле / корпорации) пластинке.
8====(з
Написал так, чтобы тебе комфортно читать было.
Like!1  Dislike!1
26 окт 2023
N
Nepalcev
9 ртов... да это сразу 3 Нирваны, ептыть.))
27 окт 2023
for example
Nepalcev, или четыре с половиной Дарктрона.
27 окт 2023
Hellg
for example, или 9 Бурзумов.
Like!1
27 окт 2023
G
GlowoErzum
Nepalcev, больше. Ещё техники, монтажёры сцены, водители, менеджеры и так далее.
27 окт 2023
d
deathstar777
Если уж они едва сводят концы, то остальным разумнее развозить пиццу лол. Что собственно и происходит.
27 окт 2023
G
GlowoErzum
deathstar777, да нет, просто чем старше группа, тем больше она привыкла к большим деньгам. Молодые артисты этих денег никогда не видели и просто работают, не разделяя ворчания стариков.
Like!1
27 окт 2023
d
deathstar777
GlowoErzum, просто выживают) На западе билеты не дороже, а что-то покупает всё равно узкий круг.
27 окт 2023
D
DasMan
Надо пожалеть бедных музыкантов. Люди не могут себе позволить себе пару лишних спорткаров. Разве это жизнь.
Like!1
27 окт 2023
dimon4ru
Хуй без соли доедают
27 окт 2023
Atheist666
А как интересно у них бабло в группе распределяется? Вряд ли поровну на всех.
27 окт 2023
J
Jok3r
Atheist666, носатого как раз выперли из-за возмущений по поводу распределения денег (там еще какие-то странные схемы с выручкой от мерча были). Вроде как большая часть улетает Кори и Клоуну. Новичкам меньше всего.
27 окт 2023
Lord Iscariah
А как же золотые унитазы в доме Кори Тейлора?
27 окт 2023
O
Old Nothing
С таким материалом никто ни ходить, ни слушать не будет - надо стиль сменить.
27 окт 2023
WahrandPhain
Old Nothing, клауд рэп хуярить? Согласен
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