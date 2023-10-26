26 окт 2023



Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!»



Corey Taylor в недавнем интервью подкасту FeedbackDef признался, что группа зарабатывает совсем не так много, как об этом думают:



«Честно говоря, в некотором смысле мы не зарабатываем много денег. То есть, конечно, мы зарабатываем достаточно, чтобы жить, и мы можем жить комфортно, но нам никогда не предлагали крупных сделок. Нас в группе много, и есть команда, которой мы должны платить. Есть продакшн, за который мы должны платить. За всё нужно платить. Так что в конечном итоге нам платят примерно столько, сколько мы стоим. Мы никогда и близко не имели дело с большими зарплатами, которые получают спортсмены, актёры — вся эта дрянь. Так что, как ни странно, мы — с поправкой на инфляцию — относимся к верхнему слою среднего класса. Мы не отличаемся расточительством. Мы не богаты ни в каком смысле, но нам хватает. Я могу позаботиться о своей семье. Образование у них хорошее. У меня есть страховка для всех моих детей. Вот, собственно, и всё».



Рассуждая о том, почему, по его мнению, SLIPKNOT не удалось заработать огромные деньги, несмотря на то, что они являются одной из популярнейших металлических групп в мире, Corey сказал:



«Может быть, дело в том, что мы несколько реакционны. Может быть, дело в том, что мы не подходим для массовой аудитории. Мы привлекательны для нашего жанра и для людей, находящихся несколько за его пределами, но не более того. Мы нравимся многим из них, так что дела у нас идут неплохо, но мы никогда не увидим грёбаных денег Тейлор Свифт и тому подобных людей. Так что заблуждение о том, что все рок-звёзды только и делают, что купаются в деньгах, — это неправда. Есть причина, по которой мы должны гастролировать как можно больше, потому что только так мы можем реально оплачивать наши долбаные счета».







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