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*Новое видео METALLICA 67
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Slipknot

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29 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"

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10 ноя 2022 : 		 SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...

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10 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Джордисоном

9 окт 2022 : 		 SLIPKNOT стали первыми в Великобритании

6 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»

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3 окт 2022 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Противно видеть, как RAGE AGAINST THE MACHINE сдали назад»

1 окт 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания

6 сен 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о названии нового альбома

5 сен 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT назван лучшим...

1 сен 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT

23 авг 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

16 авг 2022 : 		 Басист SLIPKNOT — о новом альбоме

8 авг 2022 : 		 Новая песня SLIPKNOT

1 авг 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

31 июл 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

27 июл 2022 : 		 Семья почтила память Джоуи Джордисона

24 июл 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Устал я от идиотизма»

23 июл 2022 : 		 GRIFFIN TAYLOR присоединился на сцене к SLIPKNOT

22 июл 2022 : 		 SLIPKNOT открыли европейский тур

21 июл 2022 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 июл 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT
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Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"



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Jay Weinberg о получении награды "Metal Drummer Of The Year" журнала Modern Drummer:

«Это восхитительно. Я несказанно благодарен за это признание и за то, что люди разделяют наше отношение к тому, что мы делаем, к тому, что делаю я. Это не цель - быть в группе и усердно работать над музыкой, которую ты любишь, но когда подобное событие происходит... Это весьма неожиданно - пройти путь от читателя Modern Drummer в течение всей моей жизни до получения такого признания. Это большая честь. Это настоящее свидетельство того, что наша фанбаза и все прислушиваются к тому, чем мы занимаемся и чем я занимался последние девять лет. Это потрясающе. Я очень рад. Это не главная идея, не главная цель, но [это], конечно, здорово»




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