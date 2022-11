сегодня



Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"



Jay Weinberg о получении награды "Metal Drummer Of The Year" журнала Modern Drummer:



«Это восхитительно. Я несказанно благодарен за это признание и за то, что люди разделяют наше отношение к тому, что мы делаем, к тому, что делаю я. Это не цель - быть в группе и усердно работать над музыкой, которую ты любишь, но когда подобное событие происходит... Это весьма неожиданно - пройти путь от читателя Modern Drummer в течение всей моей жизни до получения такого признания. Это большая честь. Это настоящее свидетельство того, что наша фанбаза и все прислушиваются к тому, чем мы занимаемся и чем я занимался последние девять лет. Это потрясающе. Я очень рад. Это не главная идея, не главная цель, но [это], конечно, здорово»





