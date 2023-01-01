6 сен 2023



CARRIE UNDERWOOD призналась, что любит SLIPKNOT



CARRIE UNDERWOOD недавно призналась, что любит таких артистов как DISTURBED, I PREVAIL, KORN и многих других, далеких от кантри жанра. И вот в недавнем интервью у нее спросили, как она докатилась до жизни такой:



«Я помню, как ездила на большие рок-фестивали в Талсу и знакомилась с такими группами, как SLIPKNOT и им подобными. Это было просто замечательное время в музыке. Мне кажется, что конец 90-х [и] начало 2000-х годов были просто потрясающим временем в рок-музыке!»







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