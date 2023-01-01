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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
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Slipknot

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6 сен 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD призналась, что любит SLIPKNOT

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14 июл 2023 : 		 JIM ROOT сначала отказался присоединиться к SLIPKNOT

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30 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 июн 2023 : 		 Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле

22 июн 2023 : 		 SLIPKNOT планируют отметить юбилей дебютного альбома

21 июн 2023 : 		 Бывший вокалист SLIPKNOT: «Именно с Corey я дружу больше остальных»

19 июн 2023 : 		 Clown опять выбыл

17 июн 2023 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT собрался в тур

16 июн 2023 : 		 CLOWN выступил со SLIPKNOT

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

14 июн 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»

9 июн 2023 : 		 Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания

8 июн 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT расстались с клавишником

8 июн 2023 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN не поедет в тур SLIPKNOT

7 июн 2023 : 		 Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист

4 июн 2023 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»

22 май 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»

20 май 2023 : 		 SLIPKNOT могут снизить туровую активность
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|||| 6 сен 2023

CARRIE UNDERWOOD призналась, что любит SLIPKNOT



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CARRIE UNDERWOOD недавно призналась, что любит таких артистов как DISTURBED, I PREVAIL, KORN и многих других, далеких от кантри жанра. И вот в недавнем интервью у нее спросили, как она докатилась до жизни такой:

«Я помню, как ездила на большие рок-фестивали в Талсу и знакомилась с такими группами, как SLIPKNOT и им подобными. Это было просто замечательное время в музыке. Мне кажется, что конец 90-х [и] начало 2000-х годов были просто потрясающим временем в рок-музыке!»




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