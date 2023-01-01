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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
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Slipknot

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Бывший барабанщик SLIPKNOT: «Воспоминания и опыт за 10 лет я не променял бы ни на что!»



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JAY WEINBERG опубликовал следующее сообщение:

«На протяжении 19 лет мои цели в музыке и искусстве всегда были направлены на то, чтобы двигаться вперёд. Временами мне кажется парадоксальным смотреть в зеркало заднего вида, но некоторые события и вехи достаточно значимы, чтобы взять паузу и задуматься.

Сегодня исполняется 10 лет с тех пор, как я стал частью того, во что верил с детства. Я не храню много памятных вещей, но для меня это десятилетие — десятилетие целенаправленной и бесстрастной преданности этому движению вперёд. За это время я многое узнал о трудолюбии, упорстве и наслаждении, которое приносит преодоление творческих преград, достижение творческих целей путем постоянной, сосредоточенной тяжёлой работы — всё это подпитывается истинной любовью к музыке.

В некоторых отношениях тот, кто носил маску справа, и тот, кто носил маску слева, кажутся двумя совершенно разными людьми — их разделяет только полученный опыт, пройденные мили, завязавшиеся дружеские отношения и связь с инструментом, укрепившаяся и углубившаяся настолько, что я даже не думал, что подобное возможно.

Воспоминания и опыт, которые представляют эти четыре маски, я бы не променял ни на что. И для меня большая честь, что вы все были рядом, на каждом шагу.

Так что за вас, за последние 10 лет и за то, что принесут нам следующие 10 лет!»




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