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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Slipknot

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SHAWN 'CLOWN' CRAHAN о жертвах ради SLIPKNOT



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В рамках недавнего интервью M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) рассказал о личных жертвах, на которые ему и его семье пришлось пойти в годы становления группы:

«Трудно говорить о той степени жертвенности, на которую пошла моя жена. У нас было соглашение, и оно гласило: "Давай, делай то, что ты думаешь делать, что бы это ни было, и пока это не пойдет вспять..." Я женился за три года до того, как основал SLIPKNOT с Полом [Грэем, бас] и Andy [Rouw, он же Anders Colsefni, вокал].

Есть множество недоразумений, связанных с тем, кто основал группу или нечто подобное. А суть в том, что это были Andy Rouw, первоначальный вокалист, я и Пол. Но на раннем этапе существования группы Andy ушел. И как только мы подписали контракт, остались только Пол и я... Я хочу сказать, что мой друг Пол Грей был на моей свадьбе за три года до того, как мы с ним и Andy создали группу. Вот и все. У меня была семья. На тот момент у меня было двое детей. Когда Пол пришел на свадьбу, моя жена была на восьмом месяце беременности. На нем были штаны из окружной тюрьмы Лос-Анджелеса, волосы с перекисью, пачка "Мальборо" и он был самым близким человеком на моей свадьбе, не считая родных и близких. И вот мы создаем группу, а через год или около того после ее создания у нас появляется третий ребенок, и он рождается до того, как мы подписываем контракт. Так что у нас трое детей и много работы по их воспитанию. И я женат уже пять, шесть, семь лет — три года до того, как мы создали группу, так что все должны понять, что такое жертвенность на самом деле.

Прежде всего, я принял решение пойти по довольно эгоистичному пути. Я могу это подтвердить. Мы потеряли ребенка. Когда происходит нечто столь ужасное и необъяснимое, как это, ты оглядываешься на свой путь и понимаешь, какие решения ты принимал, и не так уж трудно быстро осознать, что это были плохие решения, когда у тебя нет возможности попрощаться с кем-то или поздороваться с кем-то снова. Так что мы шли вперед с такими мыслями, заключали соглашения, прощались с детьми, уезжали на автобусах и т. д., и при этом я обещал жене, что мы всегда будем двигаться вперед. И вот, 25 лет спустя, мы продолжаем работать, и процесс не останавливается. Это просто потрясающе. Я благодарен за всё!»




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15 фев 2024
WahrandPhain
ничего не понятно - зачем счастливому в семейном союзе человеку создавать говнарскую группу??

просмотров: 273

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