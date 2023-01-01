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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 18
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Slipknot

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28 ноя 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

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2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

30 окт 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

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13 окт 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

12 окт 2023 : 		 PAUL BOOTH поставил автограф на маска барабанщика SLIPKNOT

11 окт 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

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24 сен 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

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Drum-cam от SLIPKNOT



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Бывший барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg опубликовал видео исполнения композиции "Everything Ends" на O2 Arena, Prague, Czech Republic, 27 января 2016 года.

Former SLIPKNOT Drummer JAY WEINBERG Shares




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