Гитарист SLIPKNOT: «Противно видеть, как RAGE AGAINST THE MACHINE сдали назад»



Jim Root в рамках недавнего интервью обсудил тексты нового альбома SLIPKNOT и то, как они связаны с «культурой отмены»:



«Всё так странно и с таким прибабахом, что я даже не знаю, что творится в мире сейчас. Я даже не могу сказать, что происходит с культурой, потому что сидеть два года взаперти, а потом выйти и всё перевернуть с ног на голову, это действительно... Я не понимаю.



Я думал, что рок-н-ролл, панк и металл — все эти вещи должны были быть антиистеблишментом и против человека, а теперь всё больше и больше похоже на "Слушайтесь!" и делайте то, что вам говорят, и это кажется мне неправильным. Я не знаю, один ли я так считаю. Я не говорил ни с кем из группы об этом, потому что мы только пытаемся закончить это турне, выполнить требования протокола и COVID, и всё такое.



Мы не общались друг с другом, чтобы узнать, как у нас дела, как мы относимся к положению дел в мире, но когда я слышу, как группа, которая говорит "Пошёл ты, я не буду делать то, что ты мне говоришь", велит мне делать то, что говорит мне правительство, это кажется это похожим на "что ж ты, фраер, сдал назад" (очевидно, он подтрунивает над RAGE AGAINST THE MACHINE, самой яростной политической мейнстрим-группой 1990-х годов, чья песня 1992 года "Killing In The Name", в которой куплет "Fuck you, I won't do what you tell me" повторяется 16 раз, была написана как протест против злоупотреблений властью).



Я думаю, что люди просто чертовски устали от социально-политического контента, потому что вас просто заваливают им, независимо от того, идёт ли речь о новостях, о лентах в социальных сетях или о любом другом подобном хламе. Когда мы выступаем на концертах, я вижу, что людям просто наплевать на это. У людей есть свои проблемы, и у людей есть свои заботы, которые их волнуют. Да, конечно, и они всегда будут. Но в большинстве своём люди просто хотят отключиться, выйти и забыть на время о мире, и они хотят повеселиться».







