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Slipknot

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30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»

21 апр 2020 : 		 Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра

16 апр 2020 : 		 Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

25 мар 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT с женой работают над проектом

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT в студии Maida Vale

10 мар 2020 : 		 SLIPKNOT получили первое золото за сингл

5 мар 2020 : 		 SLIPKNOT отменили тур по Азии

1 мар 2020 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

26 фев 2020 : 		 Гитаристу SLIPKNOT нравится представлять дэт-металл-группы широкой аудитории

12 фев 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Были моменты, когда я хотел уйти из SLIPKNOT»
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|||| 30 июн 2020

Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме



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Бывший барабанщик SLIPKNOT Joey Jordison опубликовал в своем аккаунте фотографию двух платиновых наград, врученных дебютному альбому его бывшей команды и поделился своими воспоминаниями о релизе, которому в этом году исполнился 21 год.

JOEY JORDISON Reflects On SLIPKNOT

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It’s almost hard to believe how these years have flown by like blast beats. That album was & will always be some of the absolute best memories of my life. There’s nothing out there quite like it, and what it did for all of us & the Metal world. It made all of our dreams come true, and the overall reaction from the fans almost collapsed venues & stadiums worldwide. We didn’t expect it, but it absolutely exploded! We were so determined, hungry, and ready to take on the world and we did. We feared no one, and it showed when we took the stage. It was just ‘that’ time. Total mystery it was. Thank you to Monte Conner, Dave Rath, and all at Roadrunner Records... Sophia John, Ross ‘“The King” Robinson & Chuck Johnson. To the fans, you guys made this happen for all of us, and I dedicate this anniversary to YOU!!! Metal Forever. Thank you eternally!Joey Jordison no.1. 🤘🏼

Публикация от Joey Jordison (@thejoeyjordison)




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