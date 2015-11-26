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Вокалист SLIPKNOT : «Да мне плевать на ЗСРнР!



Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно включения в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Во-первых, мне плевать на этот Зал, потому что я считаю его мусорной кучей. Они не чествуют ничего, кроме поп-музыки, а настоящие рок-группы они включают только тогда, когда им приходится уступать давлению. Они проявили неуважение к стольким группам за последнее время, поместив других перед теми, кто действительно этого заслуживает, что я, вероятно, пошёл бы по пути SEX PISTOLS. Я бы сказал: "Ваш зал — это фикция. Мне всё равно, являюсь я его частью или нет. Вы понятия не имеете, в чём на самом деле заключается дух рок-н-ролла. Так что возьмите это и засуньте себе в жопу". Так что, в принципе, это то, к чему я склоняюсь. И, разумеется, я не получу никаких плюшек, и, вероятно, меня никогда не номинируют, но меня это не волнует».



Далее он заметил, что для фанатов группы вообще не имеет значение, там группа или нет:



«Это не мешает нам играть. Посмотрите на эту ситуацию так: футболисты уходят на пенсию, а потом попадают [в Зал футбольной славы]. А мы всё ещё играем. Почему я должен хотеть попасть в Зал славы, если мы всё ещё продолжаем уничтожать на сцене?!»







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