Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 44
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*(В)дуй клоуну! 27
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



5 июн 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Да мне плевать на ЗСРнР!

3 июн 2021 : 		 SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE

1 июн 2021 : 		 У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»

24 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Я никогда не слышал такого Corey»

23 май 2021 : 		 (В)дуй клоуну!

19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SLIPKNOT: «Да мне плевать на ЗСРнР!



*
zoom
*
* *
Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно включения в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Во-первых, мне плевать на этот Зал, потому что я считаю его мусорной кучей. Они не чествуют ничего, кроме поп-музыки, а настоящие рок-группы они включают только тогда, когда им приходится уступать давлению. Они проявили неуважение к стольким группам за последнее время, поместив других перед теми, кто действительно этого заслуживает, что я, вероятно, пошёл бы по пути SEX PISTOLS. Я бы сказал: "Ваш зал — это фикция. Мне всё равно, являюсь я его частью или нет. Вы понятия не имеете, в чём на самом деле заключается дух рок-н-ролла. Так что возьмите это и засуньте себе в жопу". Так что, в принципе, это то, к чему я склоняюсь. И, разумеется, я не получу никаких плюшек, и, вероятно, меня никогда не номинируют, но меня это не волнует».

Далее он заметил, что для фанатов группы вообще не имеет значение, там группа или нет:

«Это не мешает нам играть. Посмотрите на эту ситуацию так: футболисты уходят на пенсию, а потом попадают [в Зал футбольной славы]. А мы всё ещё играем. Почему я должен хотеть попасть в Зал славы, если мы всё ещё продолжаем уничтожать на сцене?!»

COREY TAYLOR Would





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 267

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом