SLIPKNOT открыли европейский тур



Выступлением 20 июля в Бухаресте SLIPKNOT открыли европейский тур:



01. Disasterpiece

02. Wait And Bleed

03. All Out Life

04. Sulfur

05. Before I Forget

06. The Chapeltown Rag

07. Dead Memories

08. Unsainted

09. The Heretic Anthem

10. Psychosocial

11. The Devil In I

12. Snuff

13. Vermilion

14. Duality

15. Custer

16. Spit It Out



Encore:



17. People = Shit

18. Surfacing







