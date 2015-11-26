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Slipknot

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Вокалист SLIPKNOT — о новом альбоме



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Corey Taylor в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме SLIPKNOT, выход которого предварительно планируется на 2022 год:

«Это продолжение того, на чём мы остановились во время работы над "We Are Not Your Kind". Эта группа всегда гордилась тем, что расширяет границы, расширяет наше музыкальное видение. Это тяжёлая пластинка... В ней столько разных элементов, что, скажем так, я очень рад заняться вокалом. У меня уже написаны все тексты. Я начинаю всё дорабатывать. Это будет интересно, чувак.

Кажется, я уже где-то говорил об этом, что впервые за долгое время на альбоме SLIPKNOT я говорю о вещах не только со своей точки зрения; я пытаюсь взглянуть на вещи с точки зрения других людей и снова рассказать разные истории. Я как бы возвращаюсь к этому, и это кажется очень освобождающим. Это очень раскрепощает, чувак. И это будет круто. Здесь есть пара песен, от которых люди будут в восторге... Определённо есть несколько открывалок, которые, чёрт возьми, приведут людей в ярость. Это будет круто!»

SLIPKNOT





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


2 авг 2021, 10:43		Здоровый блятб как пельмень...господи, новая маска Кори такой кринж


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