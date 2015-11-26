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Slipknot

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7 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

5 ноя 2021 : 		 Новая песня SLIPKNOT

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT выпустят сингл осенью

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT намекают

2 ноя 2021 : 		 COREY TAYLOR обещает сюрпризы на шоу SLIPKNOT

25 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новых правилах в туре SLIPKNOT

23 окт 2021 : 		 SLIPKNOT проведут стрим

18 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

17 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

5 окт 2021 : 		 SLIPKNOT получили золото

2 окт 2021 : 		 SLIPKNOT почтили память бывших участников

29 сен 2021 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 сен 2021 : 		 SLIPKNOT пригласили NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON и ARCH ENEMY на KNOTFEST FINLAND

28 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о смерти бывшего барабанщика

27 сен 2021 : 		 Участники O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют SLIPKNOT

6 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT представил новую маску

29 авг 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Три песни и всё»

23 авг 2021 : 		 SLIPKNOT объявили даты летнего тура

15 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Буду продолжать носить маску!»

4 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о нереализованном альбоме

2 авг 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о новом альбоме

1 авг 2021 : 		 SLIPKNOT о бывшем барабанщике

28 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти бывшего ударника SLIPKNOT

28 июл 2021 : 		 Участники SLIPKNOT о смерти бывшего барабанщика

27 июл 2021 : 		 Умер бывший барабанщик SLIPKNOT

25 июл 2021 : 		 Басист SLIPKNOT: «GUNS N'ROSES проложили мне дорогу в металл»
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|||| 7 ноя 2021

SLIPKNOT исполнили новую песню



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В рамках выступления на Knotfest Лос-Анджелес SLIPKNOT впервые исполнили новую песню "The Chapeltown Rag".

Watch SLIPKNOT Perform New Single 'The Chapeltown Rag' Live For First Time





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