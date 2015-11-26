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Slipknot

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6 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT представил новую маску

29 авг 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Три песни и всё»

23 авг 2021 : 		 SLIPKNOT объявили даты летнего тура

15 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Буду продолжать носить маску!»

4 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о нереализованном альбоме

2 авг 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о новом альбоме

1 авг 2021 : 		 SLIPKNOT о бывшем барабанщике

28 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти бывшего ударника SLIPKNOT

28 июл 2021 : 		 Участники SLIPKNOT о смерти бывшего барабанщика

27 июл 2021 : 		 Умер бывший барабанщик SLIPKNOT

25 июл 2021 : 		 Басист SLIPKNOT: «GUNS N'ROSES проложили мне дорогу в металл»

28 июн 2021 : 		 SLIPKNOT думают о виниловом бокс-сете

18 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

16 июн 2021 : 		 Ещё один трек от перкуссиониста SLIPKNOT

15 июн 2021 : 		 SLIPKNOT перенесли тур на год

14 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

10 июн 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT надеется, что новый альбом будет готов к концу июля

5 июн 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Да мне плевать на ЗСРнР!

3 июн 2021 : 		 SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE

1 июн 2021 : 		 У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»

24 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Я никогда не слышал такого Corey»

23 май 2021 : 		 (В)дуй клоуну!

19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT
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|||| 6 сен 2021

Вокалист SLIPKNOT представил новую маску



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SLIPKNOT четвертого сентября отыграли первое за 18 месяцев выступление, состоявшееся в рамках ROCKLAHOMA Festival — видео доступно ниже.

SLIPKNOT









Slipknot Setlist Rocklahoma 2021 2021



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


6 сен 2021, 23:18		на этот pаз бейсбольный мячик.

Metal Atheist


7 сен 2021, 00:40		да хоть хэллоуинская тыква. главное, как можно больше факина в разговорах между песен. все факин эн факин. факин слЯпнот эн факин. факин эн слЭпнот. фак ю факин

Санчез


7 сен 2021, 04:08		Футбольный мячик

Санчез


7 сен 2021, 04:09		Эта маска всяко лучше чем две последние, напоминает эпоху ahig, надеюсь и альбом будет такой же.


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