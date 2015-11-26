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Slipknot

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24 ноя 2021 : 		 KNOTFEST JAPAN вновь перенесен

22 ноя 2021 : 		 Перкуссионист — SLIPKNOT о восстановлении после травмы

18 ноя 2021 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о смерти бывшего ударника

8 ноя 2021 : 		 Фанаты зажгли на концерте SLIPKNOT

7 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

5 ноя 2021 : 		 Новая песня SLIPKNOT

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT выпустят сингл осенью

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT намекают

2 ноя 2021 : 		 COREY TAYLOR обещает сюрпризы на шоу SLIPKNOT

25 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новых правилах в туре SLIPKNOT

23 окт 2021 : 		 SLIPKNOT проведут стрим

18 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

17 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

5 окт 2021 : 		 SLIPKNOT получили золото

2 окт 2021 : 		 SLIPKNOT почтили память бывших участников

29 сен 2021 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 сен 2021 : 		 SLIPKNOT пригласили NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON и ARCH ENEMY на KNOTFEST FINLAND

28 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о смерти бывшего барабанщика

27 сен 2021 : 		 Участники O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют SLIPKNOT

6 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT представил новую маску

29 авг 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Три песни и всё»

23 авг 2021 : 		 SLIPKNOT объявили даты летнего тура

15 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Буду продолжать носить маску!»

4 авг 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о нереализованном альбоме

2 авг 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о новом альбоме

1 авг 2021 : 		 SLIPKNOT о бывшем барабанщике
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KNOTFEST JAPAN вновь перенесен



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KNOTFEST JAPAN, запланированный к проведению 9-10 апреля 2022 года, вновь перенесен — на этот раз на 1-2 апреля 2023 года.

SLIPKNOT's KNOTFEST JAPAN Postponed A Third Time; 2023 Event Announced





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