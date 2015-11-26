сегодня



COREY TAYLOR обещает сюрпризы на шоу SLIPKNOT



COREY TAYLOR в рамках недавней беседы рассказал о том, чего ждать от выступления коллектива пятого ноября, которое будет также доступно в формате трансляции:



«Круто то, что мы разработали чертовски убойный сет, который мы собрали воедино на нескольких репетициях - просто методом проб и ошибок, собрав шоу воедино, и добились максимальной эффективности. Но, несмотря на это, мы приготовили несколько крутых сюрпризов для Knotfest L.A. Просто потому, что наша карьера шла к этому. И то, что у нас такой мощный состав — не только BRING ME, но и KILLSWITCH, FEVER 333, CODE ORANGE, группа моего сына VENDED, танцевальная [группа] моей жены, которая даст невероятное шоу прямо перед выступлением BRING ME.



Мы все очень, очень рады, что сможем сделать что-то по-настоящему особенное для Лос-Анджелеса, и, честно говоря, это будет наше первое настоящее стадионное шоу. Так что это то, чему я больше всего рад — не только нашему шоу, но и тому факту, что мы устраиваем нечто, что является свидетельством музыки, которую мы любим, фанатов, для которых мы любим играть, и, надеюсь, началом чего-то масштабного в будущем».













+1 -1



просмотров: 214

