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Slipknot

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COREY TAYLOR обещает сюрпризы на шоу SLIPKNOT



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COREY TAYLOR в рамках недавней беседы рассказал о том, чего ждать от выступления коллектива пятого ноября, которое будет также доступно в формате трансляции:

«Круто то, что мы разработали чертовски убойный сет, который мы собрали воедино на нескольких репетициях - просто методом проб и ошибок, собрав шоу воедино, и добились максимальной эффективности. Но, несмотря на это, мы приготовили несколько крутых сюрпризов для Knotfest L.A. Просто потому, что наша карьера шла к этому. И то, что у нас такой мощный состав — не только BRING ME, но и KILLSWITCH, FEVER 333, CODE ORANGE, группа моего сына VENDED, танцевальная [группа] моей жены, которая даст невероятное шоу прямо перед выступлением BRING ME.

Мы все очень, очень рады, что сможем сделать что-то по-настоящему особенное для Лос-Анджелеса, и, честно говоря, это будет наше первое настоящее стадионное шоу. Так что это то, чему я больше всего рад — не только нашему шоу, но и тому факту, что мы устраиваем нечто, что является свидетельством музыки, которую мы любим, фанатов, для которых мы любим играть, и, надеюсь, началом чего-то масштабного в будущем».

COREY TAYLOR Promises 'Cool Surprises' For SLIPKNOT's 'First Real Stadium Show'





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