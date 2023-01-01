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SLIPKNOT анонсировали юбилейный тур



SLIPKNOT анонсировали юбилейный тур, в рамках которого группа отметит 25-летие творческой деятельности.



Shawn Crahan (a.k.a. Clown): «Прошло 25 лет с тех пор, как мы впервые выступили на этом континенте, и с тех пор мы постоянно возвращаемся. Воспоминания о тех временах изменили мою жизнь, и мы готовы сделать еще больше.



Я так взволнован тем, что наш юбилейный тур, посвященный 25-летию группы, пройдет в Европе и Великобритании. Будьте готовы к такой энергетике, какой вы еще никогда не ощущали. Процесс запущен!»



Даты выступлений:



Dec. 05 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome

Dec. 06 - Dortmund, Germany - Westfalenhalle

Dec. 08 - Stuttgart, Germany - Schleyerhalle

Dec. 09 - Leipzig, Germany - Quarterback Immobilien Arena

Dec. 11 - Zurich, Switzerland - Hallenstadion

Dec. 12 - Paris, France - Accorhotel Arena

Dec. 14 - Leeds, UK - First Direct Arena

Dec. 15 - Glasgow, UK - OVO Hydro

Dec. 17 - Manchester, UK - Co-op Live Arena

Dec. 18 - Birmingham, UK - Utilita Arena

Dec. 20 - London, UK - O2 Arena



Трейлер доступен ниже.







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