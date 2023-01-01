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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Slipknot

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13 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT целиком исполнил материал "Mate. Feed. Kill. Repeat."

13 окт 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

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13 сен 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

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SLIPKNOT анонсировали юбилейный тур



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SLIPKNOT анонсировали юбилейный тур, в рамках которого группа отметит 25-летие творческой деятельности.

Shawn Crahan (a.k.a. Clown): «Прошло 25 лет с тех пор, как мы впервые выступили на этом континенте, и с тех пор мы постоянно возвращаемся. Воспоминания о тех временах изменили мою жизнь, и мы готовы сделать еще больше.

Я так взволнован тем, что наш юбилейный тур, посвященный 25-летию группы, пройдет в Европе и Великобритании. Будьте готовы к такой энергетике, какой вы еще никогда не ощущали. Процесс запущен!»

Даты выступлений:

Dec. 05 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome
Dec. 06 - Dortmund, Germany - Westfalenhalle
Dec. 08 - Stuttgart, Germany - Schleyerhalle
Dec. 09 - Leipzig, Germany - Quarterback Immobilien Arena
Dec. 11 - Zurich, Switzerland - Hallenstadion
Dec. 12 - Paris, France - Accorhotel Arena
Dec. 14 - Leeds, UK - First Direct Arena
Dec. 15 - Glasgow, UK - OVO Hydro
Dec. 17 - Manchester, UK - Co-op Live Arena
Dec. 18 - Birmingham, UK - Utilita Arena
Dec. 20 - London, UK - O2 Arena

Трейлер доступен ниже.




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