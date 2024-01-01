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*David встретил Sarah 30
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Slipknot

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|||| 16 янв 2024

Бывший барабанщик SLIPKNOT продолжает восстановление



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JAY WEINBERG опубликовал новое видео и снабдил его следующим комментарием:

«Два месяца! Теперь мы поговорим. Прошло два месяца с тех пор, как я перенес операцию по восстановлению и реплантации лабрума левого бедра и удалению части лишней бедренной кости. Я так рад приступить ко второму этапу своего восстановления — теперь я не просто стабилизирую и защищаю сустав, а восстанавливаю силы и возвращаюсь к своим любимым занятиям.

Процесс физиотерапии все еще идет медленно и планомерно, но меня невероятно радует тот факт, что моя команда разрешила мне снова начать играть на барабанах — гораздо раньше, чем я изначально ожидал.

Чувствую себя потрясающе. Спасибо всем за ваши неизменные добрые пожелания и сообщения о поддержке, мы искренне ценим это!»




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