16 янв 2024



Бывший барабанщик SLIPKNOT продолжает восстановление



JAY WEINBERG опубликовал новое видео и снабдил его следующим комментарием:



«Два месяца! Теперь мы поговорим. Прошло два месяца с тех пор, как я перенес операцию по восстановлению и реплантации лабрума левого бедра и удалению части лишней бедренной кости. Я так рад приступить ко второму этапу своего восстановления — теперь я не просто стабилизирую и защищаю сустав, а восстанавливаю силы и возвращаюсь к своим любимым занятиям.



Процесс физиотерапии все еще идет медленно и планомерно, но меня невероятно радует тот факт, что моя команда разрешила мне снова начать играть на барабанах — гораздо раньше, чем я изначально ожидал.



Чувствую себя потрясающе. Спасибо всем за ваши неизменные добрые пожелания и сообщения о поддержке, мы искренне ценим это!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jay Weinberg (@jayweinberg)





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