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Slipknot

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|||| 18 ноя 2022

Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов



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У вокалиста SLIPKNOT Corey Taylor'a спросили, что он думает о недавних словах Shawn'a "Clown" Crahan'а насчёт того, что в будущем группа будет заниматься выпуском исключительно синглов, на что он ответил:

«Уже трудновато собрать девять человек на одной странице, особенно нам, старым и придурковатым. Но самое классное, что мы всё ещё радуемся хорошим идеям. Jim и Mick очень хороши в сочинении музыки. Мы с Clown'ом отлично работаем, придумывая материал вместе, VMan вообще очень хорош. Мы сделали уже столько всего в своей карьере, что на данный момент мы можем сидеть сложа руки и просто выпускать EP. Я к тому, что у меня есть отличная идея для двойной концептуальной пластинки с целой сюжетной линией, которую я бы с удовольствием сделал. Но самое классное, что мы уже создали свою историю, поэтому всё, что будет дальше, естественно, будет тем, что мы хотим сделать. Так что неважно, будет ли это просто выпуск пары психоделичных мелодий и развлечение, или мы разработаем очень сложный план, сюжетную линию или что-то ещё, в любом случае это будет то, что нам по-настоящему нравится. Я поддерживаю группу, понимаете? На данный момент мы выпустили так много музыки, и мы теперь не на лейбле, так что предел для нас только небо: мы можем делать всё, что захотим. Поэтому, что бы мы ни делали дальше, это будет то, в чём мы все едины, а такое можно сказать далеко не про всех».






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