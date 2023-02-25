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Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»



В новом интервью Barstool Backstage барабанщик Jay Weinberg рассказал о своей типичной предконцертной подготовке к насыщенным энергией выступлениям SLIPKNOT:



«Во многом мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу. Из-за огромного количества людей, из-за того, что все мы носим одно и то же, и так далее, у нас есть командный и спортивный менталитет в том, что мы делаем. Это физически невероятно тяжело. Поэтому, с учётом всего этого, у меня есть своего рода контрольный список на каждый день, согласно которому я как бы живу точно так же каждый день, когда мы в туре, если я могу это контролировать. Иногда у нас перелёты в день шоу, и это отстойно, и я не могу войти в состояние потока, которое предпочитаю. Но я ем каждый день одно и то же; я пью практически одинаковое количество воды каждый день; я точно знаю, когда я буду есть перед выступлением; я точно знаю, когда я приду в комнату для репетиций и начну разминаться. Так что это всё часть одной программы. Я исполняю несколько песен в одиночку. Мы прогоняем две, три, четыре песни вместе в комнате. И когда мы заканчиваем играть третью или четвёртую песню, в комнату заходит наш тур-менеджер. Он говорит: "Ребята, вы выходите на сцену через пять минут". А потом начинается бешеная спешка, и я говорю себе: "О чёрт. Я должен надеть маску".



Иногда это срабатывает лучше всего, потому что когда у тебя нет времени, чтобы остыть, ты думаешь: "О чёрт. Я должен надеть всё это и бежать на сцену". Но маска — это последний поворот ключа; это последнее, что происходит перед тем, как мы все вместе выходим на сцену. И у нас есть маленькие ритуалы, которые мы исполняем перед каждым шоу, они приводят нас всех в нужное состояние. Мы убеждаемся, что все на одной волне, и собираемся выйти, чтобы заняться делом, которое много значит для всех нас. Мы знаем, что это многое значит для всех, кто там присутствует, поэтому мы выкладываемся по полной программе. Но у каждого из нас есть что-то индивидуальное. Я думаю, что маска — это последний ключ к двери, которая открывает для нас сцену. И я считаю, что это нечто уникальное».







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