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Slipknot

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Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT



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Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn Crahan, также известный как Clown, выпустил две сольные композиции — "Brainwash Love - Suction" и "Brainwash Love - Dreaming".

SLIPKNOT

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

berzer


18 июн 2021, 11:43		набор звуков это композиция? не понимаю кого эти треки должны заинтересовать?


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