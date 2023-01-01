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*KERRY KING вернётся в 2024! 50
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Slipknot

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|||| 14 ноя 2023

COREY TAYLOR: «SLIPKNOT ничто и никогда не заменит в моём сердце»



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В недавнем интервью для BBC Radio 6 Music Corey Taylor'y была задана серия вопросов, в том числе и этот: «SLIPKNOT или сольное творчество?» Он ответил:

«Интересно. Я отвечу "сольное творчество", только потому, что я как раз сейчас начинаю его. И я действительно начинаю находить себя в нём. Потому что по сути всё это началось как эксперимент. У меня были песни, которыми я хотел поделиться с людьми, и я не мог предложить их ни одной из групп. Поэтому я решил: "Хорошо, тогда нам придётся создать третий вариант".

SLIPKNOT ничто и никогда не заменит в моём сердце и в моей жизни, и я искренне надеюсь, что я буду участником этого коллектива до тех пор, пока не сниму маску. Но в сольном творчестве я могу много играть, и мне предоставлена свобода и роскошь творить в песенном плане, и это приводит меня в восторг каждый раз, когда я думаю об этом. И, возможно, всё это из-за того, что я провёл в SLIPKNOT 25–27 лет, и я очень воодушевлён новой блестящей игрушкой или чем-то в этом роде. Но я много всего открыл в SLIPKNOT, и меня будоражит мысль о том, что ждёт SLIPKNOT дальше. Но когда дело доходит до сольного творчества, материал может быть более личным, чем я мог позволить себе в SLIPKNOT. И это может быть связано с моим возрастом. Я дошёл до того момента, когда перепробовал почти всё, и я всё ещё в строю спустя 25 лет после моего первого настоящего релиза, и я всё ещё пытаюсь проложить новый музыкальный путь, не чувствуя принуждения, чтобы песня оставалась во главе угла, и стараюсь вкладывать в неё свою душу. И я думаю, что моя сольная карьера будет способствовать этому. Я считаю, что это вдохновит меня на ещё большие свершения со SLIPKNOT в будущем. С возрастом я всё реже сдерживаю себя и всё чаще пытаюсь не просто переплюнуть других, но и поделиться своими достижениями. А это совсем другое дело».




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