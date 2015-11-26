7 дек 2020



SLIPKNOT начинают в Москве



SLIPKNOT объявили даты европейского летнего тура 2021 года, который стартует 16 июля в Москве:



Jul. 16 - Moscow, Russia - Park Live Festival



Jul. 18 - Kiev, Ukraine - Upark Festival



Jul. 21 - Bucharest, Romania - Romexpo



Jul. 22 - Plovdiv, Bulgaria - Hills Of Rock



Jul. 24 - Athens, Greece - Release Festival



Jul. 28 - Graz, Austria - Stadthalle



Jul. 29 - Prague, Czech Republic - O2 Arena



Jul. 31 - Wacken, Germany - Wacken Open Air



Aug. 01 - Malmö, Sweden - Rock Slap Festival



Aug. 07 - Turku, Finland - Port Of Turku



Aug. 13 - Gdansk, Poland - Ergo Arena



Aug. 15 - Geneva, Switzerland - Arena



Aug. 19 - Charleville-Mézières, France - Cabaret Vert Festival







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