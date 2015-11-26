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Slipknot

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7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»
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|||| 7 дек 2020

SLIPKNOT начинают в Москве



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SLIPKNOT объявили даты европейского летнего тура 2021 года, который стартует 16 июля в Москве:

Jul. 16 - Moscow, Russia - Park Live Festival

Jul. 18 - Kiev, Ukraine - Upark Festival

Jul. 21 - Bucharest, Romania - Romexpo

Jul. 22 - Plovdiv, Bulgaria - Hills Of Rock

Jul. 24 - Athens, Greece - Release Festival

Jul. 28 - Graz, Austria - Stadthalle

Jul. 29 - Prague, Czech Republic - O2 Arena

Jul. 31 - Wacken, Germany - Wacken Open Air

Aug. 01 - Malmö, Sweden - Rock Slap Festival

Aug. 07 - Turku, Finland - Port Of Turku

Aug. 13 - Gdansk, Poland - Ergo Arena

Aug. 15 - Geneva, Switzerland - Arena

Aug. 19 - Charleville-Mézières, France - Cabaret Vert Festival

SLIPKNOT Announces Summer 2021 European Tour



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ElectricRetard


8 дек 2020, 00:11		Стартует, проверяй.


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