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Slipknot

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19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

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11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

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21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT
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|||| 27 июл 2021

Умер бывший барабанщик SLIPKNOT



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Бывший барабанщик SLIPKNOT Джои Джордисон скончался в возрасте 46 лет.

Известия опубликовали члены семьи музыканта:

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что Джои Джордисон, выдающийся барабанщик, музыкант и художник, мирно скончался во сне 26 июля 2021 года. Ему было 46 лет.

Смерть Джоуи оставила нас с пустыми сердцами и чувством неописуемой скорби.

Те, кто знал Джоуи, прекрасно знали его остроумие, мягкий характер, широкую душу и любовь ко всему семейному и музыкальному.

Семья Джоуи попросила друзей, поклонников и СМИ с пониманием отнестись к нашей потребности в уединении и покое в это невероятно трудное время.

Семья проведет частную похоронную службу и просит СМИ и общественность уважать их пожелания».

Former SLIPKNOT Drummer JOEY JORDISON Dead At 46



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Exceptional


27 июл 2021, 23:57		Ужас какой-то

Darkside.ru Member

Blindman


28 июл 2021, 00:00		сам немного в а..е. Не как со Стивом или Честером или Крисом, но как-то... нежданчег :(

ElectricRetard


28 июл 2021, 00:01		Чо началось то.
Причем оба не деды от слова совсем.
Рип тру Слипкнот, хуле.

nabastak_


28 июл 2021, 00:18		Офигеть

karm1ke


28 июл 2021, 00:25		Вот же ж пиздец подкрался незаметно
R.I.P

Dichlofos


28 июл 2021, 00:28		Грустно, хуле.
Покойся с миром.


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