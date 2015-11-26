27 июл 2021



Умер бывший барабанщик SLIPKNOT



Бывший барабанщик SLIPKNOT Джои Джордисон скончался в возрасте 46 лет.



Известия опубликовали члены семьи музыканта:



«Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что Джои Джордисон, выдающийся барабанщик, музыкант и художник, мирно скончался во сне 26 июля 2021 года. Ему было 46 лет.



Смерть Джоуи оставила нас с пустыми сердцами и чувством неописуемой скорби.



Те, кто знал Джоуи, прекрасно знали его остроумие, мягкий характер, широкую душу и любовь ко всему семейному и музыкальному.



Семья Джоуи попросила друзей, поклонников и СМИ с пониманием отнестись к нашей потребности в уединении и покое в это невероятно трудное время.



Семья проведет частную похоронную службу и просит СМИ и общественность уважать их пожелания».







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