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Slipknot

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Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»



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Corey Taylor в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Когда мы только начали записывать новую музыку, было много перелётов, люди делали это в определённых местах и пытались получить максимальную отдачу, несмотря на то, что мы находились под замком. Так что это было непросто. Но у нас был отличный продюсер Joe Barresi, и он знает, как получить лучшее от практически любой группы, с которой он когда-либо работал. Он замечательный и любит то, что мы делаем, а иногда это всё, что вам нужно, — просто чтобы кто-то сказал: "Мы сделаем это". Так что он приезжал в город, чтобы я мог заниматься вокалом. Он прилетал и собирал ребят, чтобы записать гитары и прочее, собирал их вместе с [барабанщиком] Jay'ем [Weinberg'ом], пока работали над барабанами. Мы смогли сделать нечто по-настоящему безумное. И сейчас мы примерно... Я бы сказал, что мы примерно на 90 процентов закончили работу над альбомом. И он действительно хорош; я очень доволен им. На самом деле этот альбом мне нравится больше, чем "We Are Not Your Kind", а я любил "We Are Not Your Kind"».

Что касается того, когда новый альбом SLIPKNOT может увидеть свет, Corey ответил следующее:

«Сейчас цель — и я не хочу говорить не по делу — состоит в том, чтобы подготовить его к сведению в январе, чтобы мы могли выпустить его через два или три месяца после этого. У меня есть четыре песни, которые я должен сделать, потому что я переделываю одну, которая меня не устраивала; я слушал её и думал: "Я могу сделать это лучше". И, честно говоря, очень редко у меня была возможность сделать подобное. Так что это даже здорово, что у меня есть шанс прийти и сказать: "Знаете что? Я могу превзойти то, что я сделал". Но на это у меня уйдёт пять дней. Поскольку я собираюсь записать эти четыре песни, а потом вернуться и доработать всё, что мне не нравится. Но этого будет очень, очень мало, потому что я доволен всем, что у меня есть. Так что когда всё будет готово, останется только попросить Joe это свести. И я знаю, что [перкуссионист] Clown [Shawn Crahan] работает над оформлением. Мы работаем над видео для... Очевидно, для [недавно вышедшего сингла] "The Chapeltown Rag", но также, вероятно, и для нового сингла. Да, это просто вопрос времени, когда мы начнём работать над клипами».

На вопрос о том, на что похож процесс сочинения песен в SLIPKNOT сейчас, когда двух основных авторов песен, басиста Пола Грея и барабанщика Джоуи Джордисона, больше нет, Corey ответил следующее:

«Я думаю, это самое большое заблуждение. Люди думают, что Джоуи и Пол написали всю музыку. Это совершенно не так. Все пишут. Джо и Пол были теми, кто начинал, но это всегда переходило из их демо в основное содержание песни. Так что с этой точки зрения у нас всё ещё есть такие авторы, как Jim [Root, гитара], у нас всё ещё есть такие авторы, как Mick [Thomson, гитара], у нас всё ещё есть такие авторы, как Clown, — Clown написал много материала за эти годы. И эти люди просто никогда не получали должного признания. Я имею в виду, что время от времени я писал материал для этой группы, когда мне хотелось написать что-то супертяжёлое. Потом они это берут и делают лучше — они всегда делают это лучше. Так что с этой точки зрения на самом деле ничего не отличается от того, что было в прошлом. Очевидно, что музыка звучит по-другому, потому что нет голоса Пола, нет голоса Джоуи. И всё же мы по-прежнему способны писать так, что это звучит очень по-СЛИПНОТовски, и всё потому, что это всегда проходит через фильтр SLIPKNOT. Неважно, какое демо мы написали, оно всегда проходило через фильтр SLIPKNOT и становилось песней SLIPKNOT».

COREY TAYLOR Says





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