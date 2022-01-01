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Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Джордисоном



В новом интервью NME фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor рассказал, что он помирился с Джоуи Джордисоном в годы, предшествовавшие смерти барабанщика SLIPKNOT в 2021 году. По словам Corey, они с Джоуи переписывались, назвав общение «напряжённым, но вежливым»:



«Когда мы потеряли Джоуи, это лишило нас возможности помириться с ним. Я знаю, что некоторые из нас общались с ним на стороне. Мы никогда не говорили с ним как группа, и я думаю, что мы все об этом сожалеем. Тяжело осознавать, что возможность упущена».



По поводу обстоятельств, которые привели к уходу Джоуи из SLIPKNOT, Corey сказал:



«У нас у всех были очень сложные отношения с Джоуи в тот или иной момент. Он был человеком, в котором боролись его гениальность и его демоны. И из-за этого иногда было трудно уживаться с ним. Я говорю это не для того, чтобы принизить его, потому что мы все прошли через это. Это то, с чем нам, зависимым, артистам, действительно психически ненормальным людям, приходилось иметь дело».







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