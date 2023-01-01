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JAY WEINBERG о первом выступлении в SLIPKNOT



JAY WEINBERG в недавнем интервью поделился воспоминаниями о своём первом шоу в составе SLIPKNOT:



«Я присоединился к группе примерно за год до нашего первого совместного выступления, мы записали альбом и джемовали. И у нас был своеобразный прогон перед нашим первым шоу. Но да, чувак, всё это — я уже говорил это раньше, но это ничто... У меня могли уйти годы, годы и годы для подготовки к моему первому шоу SLIPKNOT. Ничто не могло подготовить меня к тому первому моменту, когда занавес опускается, мы в своих масках, в своих костюмах, все здесь. Это был момент "от винта". Особенно после того, как целый год я всё знал. Я ждал этого момента: что будет на этом первом шоу? Как это будет звучать? Какие будут ощущения? Все эти вопросы, и я старался как можно лучше подготовиться к этому моменту. А к этому моменту подготовиться было невозможно. Как мне рассказывали ребята, каждый вечер — это словно тебя выкидывают из самолёта, и ты сразу же должен понять, что к чему. И вот тот первый вечер, конечно, был особенным в этом отношении. И я считаю, что за последние 10 лет мы смогли добиться успеха».







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