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SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...



По словам Shawn'a "Clown" Crahan'a, ему давно импонирует идея «отсутствия ограничений»:



«Что было бы, если бы SLIPKNOT были настолько великими, что нас не ограничивали бы альбомами? Допустим, Clown смог бы убедить вас: "Вместо того, чтобы ждать два года 12 песен, я буду давать вам по одной песне каждый месяц". Так что в действительности я сэкономил год на том же самом.



Вы должны отправиться со мной в это странствие, но я обещаю вам, что к этому прилагается художественное оформление, к этому прилагается информация, это дешевле, чем обычная отдельная песня... И она прошла через все фильтры — она прошла через группу, она прошла через [вокалиста] Corey Taylor'а, она прошла через профессиональные микширование и мастеринг — никаких урезанных проходов, всё как обычно. И мы хотим сделать это, потому что я считаю, что пришло время вам, нашим поклонникам, получить всё».



Далее Crahan сказал, что отсутствие ограничений, связанных с традиционным альбомом, позволит ему и его коллегам по группе исследовать различные музыкальные направления, которые они не смогли бы использовать в прошлом.



«Я всегда считал, что нашим поклонникам было бы интересно узнать о нас больше. Так что если бы Clown, Corey Taylor и [гитарист] Jim Root были заинтересованы в игре с ситаристами номер один на планете — а мы бы заинтересовались, потому что мы артисты — и мы привезли бы этого человека к нам, и этот человек украсил бы наше творчество и научил бы нас игре на ситаре... Если бы мы могли сидеть и слушать, участвовать, трогать, нюхать и чувствовать эту вибрацию... Разве это не было бы интересно?



Допустим, этот ситарщик на лейбле, и у него есть менеджмент — ну и хрен с ним, я позвоню им напрямую, и им придётся говорить только со своим лейблом, а их лейблу придётся говорить с моим менеджментом. Это не будет мой лейбл и их лейбл, мой менеджмент и их менеджмент, а потом мы с артистами. Когда это так, мы никогда не работаем вместе; мы никогда не создаём произведение искусства. Так что свобода в этом смысле даёт нам возможность исследовать более глубокие, более сюрреалистические возможности для совершенствования нашего ремесла; это беспроигрышный вариант для всех.



Философия заключается в том, чтобы фэны были втянуты в мысли, а не просто тяжёлый металл, лейблы, видеоканалы, радио... Нет, это любовь к музыке — вы любите нас как артистов, вы любите нашу группу, вы знаете, что у нас есть свой собственный фильтр... Посмотрите, что мы можем сделать, когда мы свободны и можем макать свои кисти куда угодно!»







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