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Slipknot

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SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для нового альбома



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DJ Sid Wilson из SLIPKNOT завершает свои сессии записи для нового альбома группы.

Wilson опубликовал пост в Instagram, сказав, что он «отдыхает» в студии SLIPKNOT, «записывая свои последние партии». «Ну что, уже скоро», — добавил он.



SLIPKNOT

View this post on Instagram #slipknot A post shared by SID (@sidthe3rd) on Apr 2, 2019 at 5:55pm PDT



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

streame


4 апр 2019, 15:33		"сказав, что он «отдыхает» в студии SLIPKNOT, «записывая свои последние партии». " - суть его пребывания в группе

Fixxxer


4 апр 2019, 15:38		А он кем в группе является? Ударником?


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