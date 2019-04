сегодня



SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для нового альбома



DJ Sid Wilson из SLIPKNOT завершает свои сессии записи для нового альбома группы.



Wilson опубликовал пост в Instagram, сказав, что он «отдыхает» в студии SLIPKNOT, «записывая свои последние партии». «Ну что, уже скоро», — добавил он.









View this post on Instagram #slipknot A post shared by SID (@sidthe3rd) on Apr 2, 2019 at 5:55pm PDT





