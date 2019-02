сегодня



Новый альбом SLIPKNOT будет «злым» и «чумовым», говорит COREY TAYLOR



Фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor поговорил с Des Moines Register о предстоящем шестом альбоме группы, выход которого ориентировочно ожидается этим летом.



Описывая новую музыку группы как «злую», Taylor сказал, что преемник альбома 2014 года ".5: The Gray Chapter" «будет чумовым. Скажем так».



Новый диск снова записывается в студии в Лос-Анджелесе вместе с продюсером Greg'ом Fidelman'ом, который был звукоинженером и микшировал альбом SLIPKNOT 2004 года "Vol. 3: (The Subliminal Verses)", а также работал над ".5: The Gray Chapter".



По словам Taylor'а, недавно выпущенный сингл SLIPKNOT "All Out Life", который вышел в октябре прошлого года, «не такой тёмный и злобный, как остальные вещи, над которыми мы работаем».



Taylor сказал, что он написал "All Out Life" отчасти потому, что не видел, чтобы другие использовали музыку в качестве силы, чтобы «как следует взглянуть на то, во что вы верите».



Он объяснил: «Люди слишком злятся на неправильные вещи и недостаточно злятся на правильные вещи. [Песня задает тон], заставляя людей встать и сказать: «Мы не позволим этого. Мы не позволим людям третировать нас за религиозные убеждения, за цвет кожи, за то, за что мы выступаем. За того, кого мы выбрали для любви. Всё это. Никто не делает это. Все слишком обеспокоены своими карманами. Все слишком обеспокоены своими зарплатами.



Это был я, по сути, рисующий линию на песке и говорящий: "Прикинь? Ты больше не сможешь этого делать"».



Некоторые песни из нового альбома SLIPKNOT также будут посвящены депрессии Taylor'а, которая привела к разводу и вынудила его «выяснять, кем я являюсь», не возвращаясь к злоупотреблению психоактивными веществами.



«Всё, что я делал, это отдавал, и я обнаружил, что абсолютно выбился из сил, — сказал он.— Вы могли заметить это по моей коже. Вы могли увидеть это в моих глазах. Это по большей части путешествие, в которое я собираюсь взять людей на этом альбоме... Показать им, что происходит с депрессией, когда у вас нет препаратов, к которым можно прибегнуть.



Это довольно мрачная поездка».











