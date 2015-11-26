Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 66
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 30
*Видео с текстом от IN FLAMES 22
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 22
*Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, есл... 18
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



21 фев 2019 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет «злым» и «чумовым», говорит COREY TAYLOR

8 фев 2019 : 		 Фронтмен SLIPKNOT/STONE SOUR сотрудничает с британским рэпером

25 янв 2019 : 		 SID WILSON в хорроре

18 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR не против записи альбома в стиле Dark Jazz

9 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR исполнил акустическую версию песни SLIPKNOT

3 дек 2018 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Передайте вокалисту MAROON 5, что он просто тупица»

28 ноя 2018 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о концепции нового альбома

21 ноя 2018 : 		 CLOWN: «Нереализованный материал с записи "All Hope Is Gone" может увидеть свет»

13 ноя 2018 : 		 Переиздание SLIPKNOT выйдет в декабре

11 ноя 2018 : 		 SLIPKNOT побили собственный рекорд

11 ноя 2018 : 		 JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT»

1 ноя 2018 : 		 Новое видео SLIPKNOT

25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

19 окт 2018 : 		 COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы

16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м

5 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT

20 фев 2018 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS

16 фев 2018 : 		 COREY TAYLOR о новой музыке SLIPKNOT

26 янв 2018 : 		 Семья басиста SLIPKNOT получила заключение по делу о передозировке

15 янв 2018 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

19 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

12 дек 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT выпускает акустический диск
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новый альбом SLIPKNOT будет «злым» и «чумовым», говорит COREY TAYLOR



*
zoom
*
* *
Фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor поговорил с Des Moines Register о предстоящем шестом альбоме группы, выход которого ориентировочно ожидается этим летом.

Описывая новую музыку группы как «злую», Taylor сказал, что преемник альбома 2014 года ".5: The Gray Chapter" «будет чумовым. Скажем так».

Новый диск снова записывается в студии в Лос-Анджелесе вместе с продюсером Greg'ом Fidelman'ом, который был звукоинженером и микшировал альбом SLIPKNOT 2004 года "Vol. 3: (The Subliminal Verses)", а также работал над ".5: The Gray Chapter".

По словам Taylor'а, недавно выпущенный сингл SLIPKNOT "All Out Life", который вышел в октябре прошлого года, «не такой тёмный и злобный, как остальные вещи, над которыми мы работаем».

Taylor сказал, что он написал "All Out Life" отчасти потому, что не видел, чтобы другие использовали музыку в качестве силы, чтобы «как следует взглянуть на то, во что вы верите».

Он объяснил: «Люди слишком злятся на неправильные вещи и недостаточно злятся на правильные вещи. [Песня задает тон], заставляя людей встать и сказать: «Мы не позволим этого. Мы не позволим людям третировать нас за религиозные убеждения, за цвет кожи, за то, за что мы выступаем. За того, кого мы выбрали для любви. Всё это. Никто не делает это. Все слишком обеспокоены своими карманами. Все слишком обеспокоены своими зарплатами.

Это был я, по сути, рисующий линию на песке и говорящий: "Прикинь? Ты больше не сможешь этого делать"».

Некоторые песни из нового альбома SLIPKNOT также будут посвящены депрессии Taylor'а, которая привела к разводу и вынудила его «выяснять, кем я являюсь», не возвращаясь к злоупотреблению психоактивными веществами.

«Всё, что я делал, это отдавал, и я обнаружил, что абсолютно выбился из сил, — сказал он.— Вы могли заметить это по моей коже. Вы могли увидеть это в моих глазах. Это по большей части путешествие, в которое я собираюсь взять людей на этом альбоме... Показать им, что происходит с депрессией, когда у вас нет препаратов, к которым можно прибегнуть.

Это довольно мрачная поездка».



SLIPKNOT



Like!+0Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 3 )

НELLECTOR


21 фев 2019, 10:12		И этот попкорщик туда же.

Kliops144


21 фев 2019, 11:49		coolstorybob.jpg

Blackout 74


21 фев 2019, 14:33		Достаточно первых 4-х )


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1037

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Of Salvation Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом