22 июн 2020



Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN



Барабанщик SLIPKNOT JAY WEINBERG записал своё прочтение трека BRUCE SPRINGSTEEN "Candy's Room" специально для своего отца на День Отца. Он также сделал карантинное видео на этот трек, в котором приняли участие Mlny Parsonz (ROYAL THUNDER), Jeff Matz (HIGH ON FIRE), Stephen Brodsky (MUTOID MAN, CAVE IN, OLD MAN GLOOM), Emily Lee (SHEARWATER, LOMA, SNAKE OIL, DRONEFLOWER) и Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall).













