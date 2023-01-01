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SLIPKNOT могут снизить туровую активность



Перкуссионист SLIPKNOT Shawn "Clown" Crahan в интервью Kerrang! сказал, что группа может снизить туровую активность:



«Единственный Бог, которого мы когда-либо знали, — это отправиться в путь, исполнять свою музыку и выступать с гастролями. Я всегда хотел такого спасения в своё время. Я вырос в семье алкоголиков, и музыка была тем даром, который помог мне выбраться. Но я могу вам пообещать, что мы не будем гастролировать, как раньше, потому что если мы продолжим гастролировать, как раньше, я не думаю, что мы сможем удержаться на плаву».



На вопрос, что это может означать для SLIPKNOT, Crahan ответил:



«Я вижу меньшие концертные площадки, с большим количеством дат. Было бы здорово, если бы у нас было семь дней в Нью-Йорке, Лондоне или где-нибудь ещё, на достаточно большой площадке, и мы сыграли бы каждый альбом целиком — с интро, экипировкой, продюсированием и всем, что было в тот период. Это может быть круто. Есть несколько песен, которые мы никогда не играли вживую. Есть места, где мы никогда не выступали. Это недопустимо».







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