Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 12
*Вокалист JUDAS PRIEST закончил 11
*TED NUGENT против транс-монашек 10
*Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAG... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



4 июн 2023 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»

22 май 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»

20 май 2023 : 		 SLIPKNOT могут снизить туровую активность

12 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

3 апр 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

25 фев 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»

2 фев 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

7 янв 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND

5 янв 2023 : 		 SLIPKNOT о туре по Латинской Америке

4 янв 2023 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»

3 янв 2023 : 		 SLIPKNOT на хэндпане

18 дек 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Концерты дают чёткое представление о том, кто мы такие»

17 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

29 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"

18 ноя 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов

17 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о драках с Sid'ом

15 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT предупреждает о потере слуха

10 ноя 2022 : 		 SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...

23 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы отказываемся быть ограниченными в своём воображении»

10 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Джордисоном

9 окт 2022 : 		 SLIPKNOT стали первыми в Великобритании

6 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»

4 окт 2022 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о смерти дочери

3 окт 2022 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Противно видеть, как RAGE AGAINST THE MACHINE сдали назад»

1 окт 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| 4 июн 2023

Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»



zoom
Бывший перкуссионист SLIPKNOT Chris Fehn дал первое интервью после ухода из группы. В частности на предложение о том, если у него есть какое-либо послание для фанатов SLIPKNOT, которые продолжали поддерживать его даже после его ухода из группы, он ответил:

«Я молюсь за них, я люблю их, и мне жаль, что все закончилось так быстро. Но так бывает.

Фанаты были единственной составляющей, которая была для меня замечательной. Выступление на сцене, встреча с ними и их реакция — вот что было самым лучшим. Все остальное может идти на йух.

Это похоже на любую группу. Это самая лучшая часть. Остальное — гастроли, перелеты, личности, то-то и то-то, то-то и то-то.

Я правда скучаю по ним [фанатам]. Я скучаю по живым выступлениям - очень. Но все хорошо, чувак. Все хорошо».




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 8 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 июн 2023
Kliops144
Вот лайкану Буратино.
4 июн 2023
Warcraft
жду комментариев в духе: "не переживай. после твоего ухода так и не смогли ничего годного записать. уже давно исписались, продались, превратились в сольный проект Кори Тейлора, который на пару с клоуном правит всем балом, держа всех участников в страхе, что каждый может оказаться с той стороны двери"
Like!2  Dislike!1
4 июн 2023
Red One
Warcraft, последний альбом так себе полностью, а два перед ним на 60 процентов вполне ок, о вкладе конкретного чела в музыку группы трудно судить, но его визуал был практически маскотом слипнот.
4 июн 2023
Warcraft
Red One, последний альбом хорош. да и нет у них откровенно говоря плохих в дискографии. единственное, так это "серая глава" мне он как альбом, как единое целое - меньше всех понравился из всех.
его вклад - это визуальная составляющая. (теперь это просто другой человек). сонграйтером же он не был. соответственно, на написании новой музыки его уход никак не повлиял.
  Dislike!3
4 июн 2023
gravitgroove
Warcraft, так и есть, с 2004 года Slipknot мало чем отличается от раннего StoneSour.
Like!1
4 июн 2023
Warcraft
gravitgroove, если ты не видишь отличий, то это наверно просто не твое. не твоя музыка.
  Dislike!4
4 июн 2023
WahrandPhain
Warcraft, всегда были говном для педовок, какое скатывание, о чем ты?
Like!2  Dislike!1
4 июн 2023
F
Fo0x
WahrandPhain, не в бровь, а в глаз!
  Dislike!1

просмотров: 1111

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом