4 июн 2023



Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»



Бывший перкуссионист SLIPKNOT Chris Fehn дал первое интервью после ухода из группы. В частности на предложение о том, если у него есть какое-либо послание для фанатов SLIPKNOT, которые продолжали поддерживать его даже после его ухода из группы, он ответил:



«Я молюсь за них, я люблю их, и мне жаль, что все закончилось так быстро. Но так бывает.



Фанаты были единственной составляющей, которая была для меня замечательной. Выступление на сцене, встреча с ними и их реакция — вот что было самым лучшим. Все остальное может идти на йух.



Это похоже на любую группу. Это самая лучшая часть. Остальное — гастроли, перелеты, личности, то-то и то-то, то-то и то-то.



Я правда скучаю по ним [фанатам]. Я скучаю по живым выступлениям - очень. Но все хорошо, чувак. Все хорошо».







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